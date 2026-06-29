«Динотерра-2026» в Кузбассе: дата проведения, как добраться, кто будет выступать

Фото: пресс-служба АПК.

С 3 по 5 июля 2026 года в деревне Шестаково Чебулинского округа состоится Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра -2026». Он проводится в знаменитой долине динозавров - палеонтологическом раскопе, где обнаружены останки древних ящеров - и главной его темой являются динозавры. Фестиваль позиционируется как семейный, поэтому гости любого возраста найдут себе занятие по душе. Рассказываем, как добраться до места проведения «Динотерры», где остановиться и какие активности ждут туристов.

Фото: пресс-служба АПК.

Как добраться

Добраться до деревни Шестаково можно несколькими способами. Во-первых, на собственном автомобиле. Ехать из Кемерова по трассе Р-255 до Верх-Чебулы, потом повернуть направо и по главной дороге до деревни Шестаково. Время в пути 3,5-4 часа. Расстояние - 193 км. Координаты: 55.900709, 87.959493.

Второй вариант - на общественном транспорте. Из Кемерова на рейсовом автобусе добраться до Верх-Чебулы (стоимость билета - от 491 рубль), затем пересесть на автобус до Шестаково (190 рублей). Также до Шестаково можно уехать на рейсовом автобусе от Мариинска (262 рублей).

Третий вариант - с туроператором. Кемеровчанам предлагают туры, включающие доставку до Шестаково, экскурсии и поездку обратно в Кемерово после всех вечерних активностей. Стоимость - от 3 700 рублей.

С туристическими компаниями посетить «Динотерру» также могут жители Томска (местный туроператор организует поездку на три дня с проживанием в палаточном лагере, стоимость от 8900 рублей) и Красноярска (однодневный тур стоимостью от 9000 рублей).

Проживание

На фестивале предусмотрено несколько форматов проживания. Первый – палаточный лагерь рядом с площадкой «Динотерры». Палатку нужно иметь свою, покупается только место под нее!

По традиции всех гостей делят на «сов», «жаворонков» и «аистов». Зона «Совы» расположена ближе к главной сцене и предназначена для любителей ночной жизни - отбой там в 01.00. «Ранним пташкам» будет комфортнее в зоне «Жаворонки», где шуметь нельзя после 23.00. Оба лагеря огорожены и охраняемы, оборудованы летним душем, туалетами, мангальной зоной, технической водой и парковками. Стоимость проживания на период - 1 600 рублей.

Кемпинг «Аисты» расположен на территории Шестаковского филиала Кузбасского государственного краеведческого музея - в 700 метрах от фестиваля. Там также есть туалеты, питьевая вода, охрана и освещение. Отбой в 23.00. Стоимость проживания в этой зоне составит 600 рублей (за весь период).

Для тех, кто приедет на фестиваль на своем доме, оборудована специальная площадка (недалеко от трассы напротив главной сцены). Зона обеспечена технической водой, туалетами и электричеством. Аренда места обойдется в 2 300 рублей за весь период фестиваля.

В этом году на «Динотерре» организован кемпинг для людей с ограниченными возможностями. Проживание бесплатное, но нужно пройти регистрацию.

Карта фестиваля. Фото: Динотерра | Научно-популярный фестиваль / ВКонтакте.

Любители более комфортного отдыха могут остановиться на базе «Шестаковские усадьбы» (в 800 метрах от фестиваля). В домиках, рассчитанных на трех гостей, есть все удобства, в том числе душ и туалет. Стоимость - от 10 400 за сутки. Для гостей фестиваля доступны баня и чан.

Также на территории базы «Шестаковские усадьбы» организован палаточный лагерь, но везти свои палатку, спальник и постельное белье не нужно – все предоставят на базе.

Программа мероприятий

Программа фестиваля традиционно сочетает науку, развлечения и творчество. Мероприятия на «Динотерре» будут начинаться рано утром и продолжаться до позднего вечера. Работать будут десятки локаций, в том числе первобытная деревня, диномастерская, археологический квартал, ярмарка, спортивно-развлекательная зона. На главной сцене за три дня прочитают десятки познавательных лекций, проведут эпохальные игры разума, Парад эпох и другие мероприятия. Из новых активностей - чемпионат России по гонке дронов, бои роботов и народный динохор.

Одним из главных событий фестиваля станет V Международный научный симпозиум с участием более 100 ученых, включая ведущих палеонтологов России и экспертов из Таджикистана и Узбекистана. Научными хедлайнерами фестиваля «Динотерра» 2026 заявлены главный редактор журнала TechInsider Александр Грек, профессор РАН Павел Скучас, писатель и финалист премии «Просветитель» Антон Нелихов и кандидат геолого-минералогических наук, доцент ТГУ Алексей Файнгерц.

Научные хедлайнеры.

Музыкальными хедлайнернами станут группа PIZZA (концерт запланирован в первый день фестиваля - 3 июля в 21:30) и экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец (4 июля в 21.30).

Вход на фестиваль бесплатный. Оплачиваются только экскурсии, аттракционы, услуги и мастер-классы.

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