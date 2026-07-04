«В ночь на Ивана Купалу опасайтесь …русалок»: где в Кузбассе видели мистических дев с рыбьими хвостами

Русалка из любимого россиянами фильма "Особенности национальной рыбалки". Фото - кадр из фильма.

... Говорят, на Ивана Купалу, в ночь с 6 на 7 июля два наших мира становятся особенно близки. Только руку протяни. Мистика где-то рядом… Плещется, смеется. Манит нежно, как русалка из фильма «Особенности национальной рыбалки»…

Помните изумленное лицо одного из героев, наклонившегося к воде, и… внезапный поцелуй русалки?

И его потрясение и - робкое, но уже не остановимое: «Здравствуйте, меня Сережей зовут. Вы меня не бойтесь. Скажите, а вам хвост не мешает на берегу?»

И все. Позабыта граница миров. Отложена память предков, предупреждающая и защищающая. И пусть это всего лишь кино.

Русалки в фольклоре - нежные и прекрасные. Фото - кадр из фильма "Особенности национальной рыбалки".

Русалка, внезапно поцеловав, никуда не уплыла, была рядом. Фото - кадр из фильма "Особенности национальной рыбалки".

Самая милая русалка России. Фото - кадр из фильма "Особенности национальной рыбалки".

… Но в фольклоре по всему свету живут старинные рассказы о встречах с русалками, которые и манят человека, и влекут за собой, и губят.

И до сих пор…

- Сообщения про русалок не исчезают, - констатирует Михаил Герштейн, российский уфолог, писатель из Петербурга, в годы существования в Русском Географическом обществе уфологической комиссии - ее председатель. - Например, в журнале «Невыдуманные истории» с 2016 по 2026 годы я нашел 12 писем очевидцев про русалок. Причем, у меня были не все номера… Достоверность сообщений - вопрос отдельный. Важен факт, что такие истории до сих пор ходят в народе.

И такие же истории есть и в Кузбассе.

На юге Кузбасса, на реках Горной Шории люди встречали русалок. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Приключения русалок на кузбасских берегах. На Мрассу… смотрела вслед лодке

… Лодка шла по большой воде, тяжело просев от груза. Везла в леспромхоз продовольствие - консервы, муку…, много всего - на все лето.

Ольга Адыякова была мужу, в доставке, добровольной помощницей и сидела на носу лодки, и смотрела вперед…

А муж занимался мотором и вел лодку с грузом основательно, осторожно.

И плыли они из Усть-Кабырзы в Усть-Анзас. Впереди – еще было около ста километров. А пока - проплывали мимо горы Медной. И, рассматривая гору в ее зеленых узорах, Ольга перевела взгляд ниже, еще ниже – к прибрежным камням в тальнике. И - увидела живую русалку.

«На камне сидит. Волосы длинные-длинные. Она их расчесывает. С виду – как обыкновенная женщина, но хвост длинный, рыбий», - рассказывала мама позже не раз, - цитирует слова Ольги ее дочь Светлана из Таштагола. (Ольга умерла несколько лет назад, прожив долгую хорошую жизнь.)

И дочь помнит рассказ мамы о русалке со своих подростковых лет и вопросы-ответы. «А папа? Видел?» - «Он смотрел вперед и русалку сбоку не увидел. Ее увидела только я». – «А русалка была на обратном пути?» - «Не помню, но рядом с Медной мне вдруг стало плохо, когда плыли назад…»

… И русалку Ольга в 1970-х видела примерно в том самом месте - не раз. Но всегда – по дороге туда. А на обратном пути ощущала упадок сил. И в последний раз – настолько сильный, что, приплыли домой, и муж от реки на руках ее нес.

… И доставка продовольствия была по реке в то лето и в тот год последней. Дальше – грузы доставляли вертолетом.

… И рассказам Ольги о русалке старые шорцы верили. Называли «её» русалку - по-шорски - духом Воды, Су эзи. Внезапную слабость – воздействием духа Воды, «чем-то вроде гипноза». А почему дух выбрал Ольгу? Она из древнего шаманского рода, и таким потомкам иногда возможно видеть то, что другим не показано.

И, кстати, видела она духа Воды, спустя еще время, … дома. Было видение: словно пришла «та» женщина, лицо то же, но женщина уже не с рыбьим хвостом, а с ногами, и хотела забрать у Ольги мужа. Но Ольга не испугалась, рассердилась, и видение исчезло… И муж далеко, на сплаве, как раз тяжело заболел, а дома не знали…, и после «женского спора» о нем - пошел на поправку.

И больше дух Воды этой семье не являлся.

Может, еще и потому, что муж Ольги больше не плавал по Мрассу.

А, может, оттого, что каждую весну, как река освобождалась ото льда и гремела, неслась в снежной пене и брызгах, и вода поднявшаяся волновалась и пела… И в один из таких дней освобождения реки Ольга обязательно приходила на берег - передавала воде дары-угощение, как с далекой старины было принято у шорского народа.

- И я лично видела: после такого дара река, прибывавшая бурно, на глазах поднялась к самому камню, где мама стояла, - вспоминает Светлана. - И вдруг река пошла на спад и становилась все тише, тише... Этот мамин «разговор» с Су эзи был и чудом, и правдой.

Ольга видела русалку на Мрассу. Фото - архив семьи.

На Большом Тозе … влюбилась в гармониста

А на месте слияния речек Большой Тоз и Мрассу дух Воды или русалка... своего добилась и парня из другой семьи, похоже, увела.

Этот случай записали исследователи Вячеслав Кречетов и Виктор Харин. Изучая прошлое шорских поселков, быт, традиции, обычаи народа, они обратили внимание и на рассказы о сверхъестественном в глухих таежных местах Горной Шории.

И записали в том числе такую историю…

… Шорцы называют горных духов Лесными людьми, Таежными, Длинными (они могут быть огромного роста)… И женщина из поселка Тоз рассказала, как Лесная… забрала ее первого мужа. И было это так.

«… Поехали с друзьями на лодке отдохнуть. Муж давай на гармошке играть. Начался дождь, всей компанией залезли в палатку.

Вдруг… какой-то звук за палаткой, выскочили и перепугались до смерти: на воде у берега стоит женщина в белом. Она тут же исчезла.

Шаманка позже объяснила: «В твоего мужа Лесная женщина влюбилась».

Прошло время. Муж уехал и пропал. Жена ждала, ждала, пока не увидела в доме образ: ту же Лесную женщину, присевшую на кровать. Гостья сказала: «Отдай», хозяйка перепугалась: «Забирай, я даже и не знаю, где он». Видение исчезло. Больше она мужа и соперницу не видела».

На Большом Берчикуле напугала рыбаков

Кадр с русалкой, сделанный на телефон рыбаками в начале июля 2012-го на севере Кузбасса, облетел интернет. И до сих пор, глядя на него, становится не по себе.

Если это рыба, то почему лицо похоже чем-то на человеческое?

Если русалка, то она совсем не прекрасна, а даже ужасна…

… По «народной» информации, попавшей сразу в СМИ, рыбаки на озере Большой Берчикуль поймали нечто и, вытащив на берег, ужаснулись, сфотографировали и сдвинули «это» в воду назад. И те тисульские рыбаки, даже при выходе на них – любопытствующих – напрямую, отказывались потом от причастности к находке, не желая шумихи. И округа поговорила и про берчикульскую русалку забыла.

Да и, как пояснили в Тисульском историко-краеведческом музее, историй про русалок на Большом Берчикуле – на самом большом озере региона - никогда ни раньше, ни позже не было. И в фольклоре этих мест (в основном, переселенческом из Центральной России и казачьем, с Дона) про русалок – ни слова.

Кадр с озера Большой Берчикуль. Выловленное и отпущенное необычное существо рыбаки назвали русалкой. Фото - НТВ.

… Впрочем, ночь на Ивана Купалу, по народной молве, особенно живущей в Центральной России, обещает из года в год, из века в век, не только чудо – цветок папоротника. И встречи не только с русалками. Но даже с водяными…

И ведь какое-то водяное неизвестное существо попало туристам в кадр лет пять назад.

Кузбасский шаман Иргаш (Игорь Идимешев) приехал с юга Кузбасса на север, на озеро Большой Берчикуль.

- Какая красота! И я стоял и любовался озером и отражением грозовой тучи в воде. И нам, только что приехавшим на озеро, дождя не хотелось. К тому же я обряд поклонения духу Воды еще заранее на этом озере провести запланировал… И вот обряд провел, и тучи стали уходить…, и мы еще на озере немного побыли, искупались и поехали дальше… - вспоминает Игорь.

А прошло время. И, листая снятые на Большом Берчикуле кадры, он удивился странной большой точке, плывшей по озеру.

- Начал кадры приближать и увидел еще и "всполох" воды – от плывшего «объекта»… Стал размышлять. В том месте у озера, уточнил, ширина четыре километра. Стал замерять и точнее считать, и вышло: «объект» плыл посредине озера и он, получается, большой! В видимой части - ширина «объекта» – больше трех метров.

А потом, при внимательном рассмотрении, я выделил… голову. Между нею и спиной оказался… словно просвет. И так может быть, только если есть длинная шея, и ее изгиб в тот момент ушел под водою вправо, а голова повернулась влево… То есть «объект», всплыл, поплыл: голова поднята, воду рассекает шеей, волна идет не от самой головы, а чуть дальше, от шеи, и голова обернулась… И так, существо, вынырнув, немного подвигалось и ушло на глубину… Это видно по тому, как «объект» в кадре движется, рассекая воду, и по всплескам. И скажу, уже даже без расчетов, а только как шаман, это было существо живое, непонятное и очень большое…

Озеро Большой Берчикуль. Вынырнувшую и исчезнувшую точку (вверху, вправо) очевидец считает неизвестным водяным существом. Фото - архив Игоря Идимешева.

Игорь, рассмотрев движение объекта в серии кадров с озера, считает его большим водяным неизвестным животным. Фото - архив семьи.

Версия: самая страшная реальность. Русалки и морок манящий. Кто же они?

Но вдруг русалки – не придуманная народом нечисть, а существа из плоти и крови, и похожи на нас, но все же иные?... Дышат в воде. Им берег не нужен. Им глубина важнее неба. И подводные «цветы» им милее ромашек на пыльной дороге…

- Я подозреваю, что «русалки» - вовсе не то, чем они людям кажутся... Это реальность, но реальность такая, что даже наличие ее предполагать не хочется… - ответил мне Михаил Герштейн.

И перечислил дальше аргументы.

- В добросовестности очевидцев сомнений нет. Более того, сюжет о встречах с русалками распространен по всему миру, про них рассказывают одинаково на разных языках. Даже если отбросить мистификации, фольклор, галлюцинации измученных половым воздержанием моряков, а также неправильное опознание всевозможных животных вроде ламантинов, тюленей, нерп или когда за русалок принимают обычных купальщиц, остается слишком много свидетельств…

И все это сочетается с полным отсутствием достоверной фото- и видеофиксации, а также (с отсутствием. - Ред.) обнаружения скелетов русалок.

И все известные мне снимки - или подделки, или арт-объекты, а "мумии русалок" в Азии искусно сшивают из кусков рыб, скатов и обезьян.

- И что же это значит? - уточнила я, уже чувствуя, как благодаря анализу огромного блока информации безвозвратно рушится «купальская», пусть и с предостережениями, но все-таки сказка про русалок и прочее.

- Вывод отсюда только один, - продолжает Герштейн. - Облик прекрасной девы с рыбьим хвостом не что иное, как морок, внушение очевидцам желаемого образа.

Причем очевидец сам "достраивает" в своей голове увиденное в соответствии с уже имеющимися представлениями о русалках.

Такой образ не пугает, человек думает, что на суше у него преимущество как минимум в беге, и не боится подойти поближе к "беспомощной красавице". Ошибка, я полагаю, стоившая многим жизни.

(Русалка) - это может быть, судя по отсутствию костей после гибели и четко выраженных следов на месте наблюдения, - падальщик, беспозвоночное существо, вынужденное манить к себе новые жертвы. И, введя в транс, заставлять их топиться.

- А для чего?

- … чтобы получить запас пищи или удобный субстрат для размножения. Причем, «оно» наверняка охотится не только на людей. Ведь утонувший лось, тоже, может быть, увидевший в трансе что-то свое, или еще какое животное не вызывают ни у кого беспокойства.

- Ну, ничего себе (НЕ) сказка! Ужас просто…

- И, конечно, настоящий облик (падальщика, манящего жертву. – Ред.) далек от народного представления о русалках... И такое существо без завесы морока наверняка может вызвать только страх и отвращение, - предполагает Михаил Герштейн, - вот единственный возможный вывод из имеющегося противоречия.

P.S. Но вернемся к «купальской» ночи и вообще к летним путешествиям по воде и рядом с водой… Будьте осторожны при встрече с неведанным. Не спешите подходить ближе. Ведь в каждой сказке есть свой урок…

Рисунок очевидца. Случай из детства. Фото - архив исследовательского объединения "Уфоком" (Беларусь).

P.P.S. Есть старинные «народные» помощники – на случай встречи с русалками и прочей нечистью. Приведу самые распространенные. Придти в себя вовремя поможет (остановиться на полпути, повернуть назад и благополучно уйти от неожиданной встречи): пучок полыни, который лучше иметь при себе в кармане заранее, на всякий случай, или следует начертить на земле крест, встать в его середину, и обвести по крайним точкам креста круг. Говорят, работает. По крайней мере, сильный запах полыни и новое действие переключат внимание и выведут из морока - дурмана.

О главном

«Гибрида человека и рыбы быть не может!»

5 фактов о жизни и «эволюции» русалок и прочей водяной нечисти

1. Полуженщина – полурыба. «В традиционном смысле, русалка как гибрид рыбы и женщины…, такого по законам биологии быть не может», - ответил «Комсомолке» Валентин Сапунов, доктор биологических наук из Петербурга. - Человека нельзя скрестить даже с близким к нам шимпанзе. Хотя у нас разница в две хромосомы и по ДНК различия 1,5 процента, но это абсолютно непреодолимый барьер».

2. «То ноги, то хвост…». Традиционно описаний русалок – два. Про русалок говорят, то это дева, один в один человек, две руки, две ноги, но живет под водой. То, говорят, дева с двумя руками и с рыбьим хвостом. «Исходно русалки в фольклоре имели другой вид. Это молодая нагая или в длинном балахоне, нормально сложенная женщина с длинными волосами, обитающая в воде. Такой образ есть и у Гоголя и на картине Крамского «Русалки», - поясняет Валентин Сапунов.

3. Кто может быть прообразом русалок? «Русалок не существует, и тем не менее сведения о таких существах, как русалки, поступали в прошлом и продолжают поступать… - продолжает Сапунов, поясняя, - какие-то обитатели глубин могли стать их прообразом. Они … свидетелями, видевшими их издалека и нечетко, воспринимались так… И сюжет (о русалках. – Ред.) могли развить моряки. Отсутствие во время плавания женщин могло подтолкнуть фантазию…».

4. Могли русалки возникнуть параллельно с человеком на планете Земля? «Эволюция человеческого рода насчитывает лишь три - четыре миллиона лет. За такой короткий по эволюционным понятиям срок природа не могла создать на базе высшей обезьяны совершенно другую биологическую конструкцию, приспособленную к жизни в воде», - считает профессор Сапунов. - «А если русалки - потомки не млекопитающих, как мы, ... а неизвестных еще миру существ? И они лишь внешне похожи на нас?" - «Вполне. Живой мир планеты, особенно океанских глубин, изучен неполно. Открытия еще будут. Будут находить новые виды крупных животных. И… они могут иметь неожиданное внешнее сходство (в биологии это явление называется конвергенцией). И почему бы какому-нибудь неизвестному науке виду не оказаться похожим на русалку? Чудеса возможны».

5. По следам водяного. Этот сказочный герой тоже имеет основу в реальной жизни? «В отношении водяных мы получили информацию о восьми наблюдениях, - тут Валентин Сапунов, отвечая на вопрос «КП», привел фрагмент из своей книги об экспедиции в Карелию, - последнее (наблюдение. – Ред.) относилось к 1990 году.

... По Ведлозеру было три сообщения: 1934, 1937 и 1938 годов».

(Далее – Сапунов приводит часть ответов очевидцев. – Ред.)

«Егоров Федор Петрович, житель села Ведлозеро: “Я – человек уже немолодой, мне хотелось бы успеть рассказать ученым людям о том, что я видел. Может, это имеет значение для науки. Плыл я по озеру на лодке летом 1934 года, вдруг увидел на камне существо. Вроде как человек – и не человек. Рост – метра полтора, круглая голова без шеи, длинные волосы, тело коричневое, руки и ноги – длинные, белые. Вижу – машет руками, вроде как свои длинные волосы расчесывает. Я подплыл поближе – оно нырнуло в воду и больше не показывалось”. – «А не мог это быть тюлень, они иногда заходят в озера Карелии из Белого моря?” - “Ну что вы, я хорошо разглядел. Какие могут быть у тюленя руки и ноги?”

Другие свидетельства о “водяных” обрисовывали тот же облик загадочного существа.

Услышали мы сообщение и о том, как житель озера рукой пытался перевернуть лодку. Когда он получил по пальцам веслом, показалась обычная красная кровь.

Как можно объяснить эти рассказы? Списать все на выдумки малограмотных людей мы не вправе. Никто из свидетелей не производил впечатления фантазеров. Совпадение показаний, даваемых независимыми свидетелями, тоже не может быть случайным», - убежден Валентин Сапунов.

Еще было

Портрет из эпохи «до человечества»

Каменное изображение принесло к берегу затопленного угольного карьера

Озеро, образовавшееся после горных работ, казалось, никаких тайн не имело и иметь не могло, но…

Несколько лет назад историки, краеведы из «Чолкоя» (историко-этнографического телеутского музея села Беково), по договоренности с «угольщиками», приехали на разрез – за экспонатами - за «пеньками», окаменелыми фрагментами доисторических стволов.

Осмотрели пару небольших «пеньков». Потом, подъехав к берегу озера, увидели в воде что-то большое, темное. Дошли до предмета. И тот оказался замечательным «пеньком» килограммов на триста. Еле вытащили из воды.

В музее «пенек» отмыли.

- И тогда и увидели что-то вроде изображения женских кос. А повернули находку – а там - лицо женщины! Скуластое, с прямым носом, большими глазами. Она казалась знакомой, но было в ней и что-то иное. Не земное… Водное, - рассказали в музее.

Рассуждали дальше в музее просто. Нерукотворный женский лик – конечно, игра природы.

И все же. Если допустить немного чуда… Изображению где-то 200 млн. лет. Человека тогда не было. Значит, «запечатлена» красота не женщины, а Су эзи (Духа Воды) или Су энези (Мать-Воды). Предания о них живы. Обычай, входя в воду, плывя по реке или, идя через реку даже по мосту, вспоминать Су эзи, называть по имени, опускать в воду дары, есть до сих пор.

- К тому же «портрет» отдала вода. И когда мы установили его в музее под открытым небом, было ощущение: нашли лишь часть. Скорее всего, еще были плечи, тело и … русалочий хвост. Время донесло до нас лишь этот портрет Су эзи. И мы… восстановили ей русалочий хвост, - рассказывал тогда Владимир Ильич Челухоев, директор музея и потомок шаманского рода.

С тех пор каждый, кто видит этот портрет, решает сам, или портрет – случайное сочетание линий и трещин окаменелого дерева. А, может, это, и правда, чудо.

"Пенек" окаменелого дерева лежал в воде. Фото - архив музея "Чолкой".

Он оказался очень тяжелым. Фото - архив музея "Чолкой".

Вид сзади - хорошо видны вроде как длинные косы духа Воды. Фото - архив музея "Чолкой".

Отмыв фрагмент ствола доисторического дерева, сотрудники музея с удивлением заметили, что из линий и трещин складывается женский лик духа Воды. Русалочий хвост добавили позже. Фото - архив музея "Чолкой".

Кстати

Берег. Первые в мире «русалки» не были красотками

В 2013-м в Кузбассе сенсационно заговорили про найденных первых жителей суши!

Они появились в наших краях примерно 374 млн. лет назад.

… В то время и деревья-то на Сибирском материке, окруженном океаном, не были большими. Они только-только перешагнули метровый рубеж. И потянулись к небу и к уже не такому беспощадному солнцу.

Сибирь стала раем.

- И появились они, первые жители суши…

И Ярослав Гутак, геолог, профессор, доктор геолого-минералогических наук из СибГИУ, рассказывая про присланную тогда из Швеции 3D-модель, показывал на листке бумаги контуры.

Плоское лицо.

Длинное тело в чешуе.

Руки, ноги - похожие на плавники, но уже не рыбьи, а немного огрубевшие, узнавшие боль от камней и первых шагов по берегу.

И рыбий хвост.

И это не русалка, решившая жить не в воде - на земле.

И не человек. Еще. Но пра-матерь всех млекопитающих Сибири.

Возможный облик первого наземного существа материка Ангарида. Фото - архив Ярослава Гутака.

О МЕСТЕ. Само место ученые назвали Ангаридой. Это был самый северный материк Земли в то время. В Ангариду входила нынешняя сибирская земля от Байкала до Кузбасса. Когда геологи существование Ангариды доказали, то следом начали выяснять, как наш еще новенький материк перестал быть мертвой грудой скал, обдуваемых ветром. А ожил, зазеленел, зашумел.

Но давайте по порядку. Миллиард лет назад на карте Земли был один материк – Родиния, окруженный водой. Потом он начал ломаться, образовались материки: от экватора к югу – встали Гондвана, близкие к ней Лавразия, Китай, а к северу – Казахстан, Ангарида.

Наша Ангарида, в отличие от других материков, была изолирована - абсолютно от всех и всего - океаном. Была отдельной потенциальной Чашей жизни. И не было к ней "мостов"-переходов. Так что жизнь в Ангариде зародилась сама.

О ВЫБОРЕ НОГ ИЛИ ХВОСТА. Мировой океан окружал Ангариду. В числе прибрежных морей было и Кузнецкое море (оно начиналось от нынешнего Кемерово и шло на северо-запад современного Кузбасса).

- В море было множество рыб, в том числе, кистепёрых. Они выбрались на берег первыми, - рассказ от профессора Гутака.

… А условия для выхода первого существа на сушу подготовили растения. Как доказали ученые кафедры геологии и геодезии СибГИУ, случились такие мега-события вот когда... 416-411 млн. лет назад – на Ангариде появились первые растения. 385-374 млн. лет назад – у них появились листья, стволы, корни и семена. И 374-359 млн. лет назад – на Ангариду ступили первые живые существа, тетраподы, как их принято называть в мире.

- Леса выровняли климат, улучшили содержание кислорода в воздухе, температура круглый год стала +25, +28, и суша стала заманчивой.

И, заглядываясь на нее из воды и все чаще дыша воздухом, наши предки и начали меняться. Но они могли бы еще долго приглядываться, если бы не удар судьбы.

- По нашей версии, найденное нами предположительное место первого выхода водных обитателей на сушу, недалеко от села Ивановка, на правом берегу реки, на границе Кузбасса и Красноярского края, было особенным, - говорит профессор Гутак. – Там, в Минусинской котловине, были озера. Они, на 200-400 метров выше уровня Мирового океана, отделялись от Кузнецкого моря горами Кузнецкого Алатау. Но из-за частых дождей чаши озер стали чаще переполняться и выплескиваться в Кузнецкое море.

И сброс воды из озер – в море, потоком, пробивал дорогу в горах. И остаток воды в озерах, быстро испарявшийся, уходил стремительно. И озера резко превращались в вереницу луж. И рыба начала гибнуть.

И лишь та, что решилась, пережив первую засуху, потом опять – ливни, и снова – засуху, побороться с судьбой, и училась дышать по-новому, и, сделав шаг, другой, доползла до соседней лужи – с едой, потом – до следующей... И так грубели плавники. И жажда жизни стала сильнее. И выбор был сделан.

О НОМЕРЕ ПЕРВОМ. В XXI веке шведские палеонтологи вышли на профессора Гутака с вопросом, нет ли на примете мест возможного появления первых обитателей суши. Первых жителей Ангариды.

Гутак тогда сразу подумал про берег возле Ивановки. У самого всё руки до него раньше не доходили. Съездил, отбил перфоратором окаменевший кусок с отпечатками каких-то зубов, думал, древних рыб, и отправил палеонтологу Перу Албергу.

Через год шведы приехали. И на третий день работы совместной экспедиции ученые уже передавали друг другу камень… с отпечатками еще более мощной челюсти – «пра-сибирячки». Потом 28 каменных блоков – с костями – отправились посылкой в Европу. Потом «просветили» первый камень - в Гренобле. И в университете Упсала сделали 3D- модель спрятанной в камне челюсти.

- И это был, точно, фрагмент нижней челюсти первого обитателя сибирской суши, - с гордостью сказал наш профессор Гутак. – Причем, это были зубы первого хищника на земле Ангариды, первого рыбака. То существо выползло на берег, но дальше не сразу ушло. Оно жило на берегу, охотилось на рыб… А следом вышли представители других видов, травоядных, они и стали покорять сушу.

Пока через 100 млн. лет материки не объединились в Пангею. И пошла сортировка видов. Природа выбрала основных рептилий, млекопитающих... До следующего движения материков, эволюции и отбора. До выведения человека.

… И в XXI веке открытие кузбасскими и шведскими учеными нашей «пра-сибирячки» вошло в десятку других, раньше открытых учеными мира мест на планете, где нашли кости… таких же первых наземных существ.

И, похоже, первый выход на сушу произошел на всех континентах примерно в одно и то же время.

Но Ангарида «жила» отдельно от всего мира.

И вдруг наша «пра-сибирячка» вышла на сушу самой первой, опередив на планете всех?

Один из образцов. Фото - архив Ярослава Гутака.