Мы не поверили цифрам и сами измерили скорость Т2 в разных точках Кемерова. Спойлер: оно того стоило

Фото: Евгения Близникова.

Результаты исследования компании DMTel, которое специалисты провели в апреле 2026 года, показали лидерство оператора T2 по качеству мобильной связи и интернета на территории Кемеровской области. По замерам экспертов, в Кемерове средняя скорость загрузки данных в сети Т2 составила 75,81 Мбит/с. Мы решили проверить это сами и замерили скорость мобильного интернета в разных точках города. Что из этого получилось – читайте в материале.

Чтобы провести наше собственное исследование мы решили воспользоваться интернетометром от Яндекса. Проверку провели в самых посещаемых точках города: старая набережная реки Томь в центре города, Парк Чудес, сосновый бор на правом берегу, железнодорожный вокзал. Именно в этих локациях горожане и гости региональной столицы чаще всего пользуются интернетом во время обеденного перерыва, на выходных и праздниках или во время рабочих встреч.

Старая набережная реки Томь

Наш маршрут начался со старой набережной Томи, прямо у известного памятника самой главной реки города. Здесь обычно многолюдно: на лавочках собираются компании, чтобы пообщаться и насладиться напитками у мобильных кофеен, в сквере Орбита коротают время с телефонами молодые родители, чьи дети играют на площадке. При замере скорости интернета приложение показало 95,15 Мбит/с. При такой скорости вполне может работать несколько устройств одновременно, причем мы свободно смогли и посмотреть ролик в высоком качестве, и позвонить с видео. Так что во время обеденного перерыва здесь можно продолжать работать и даже участвовать в видеоконференциях.

Фото: Евгения Близникова.

Фото: Евгения Близникова.

Парк Чудес

Следующей точкой, где мы собирались проверить качество связи, стал главный парк аттракционов в Кемерове с почти 100-летней историей. Парк Чудес - это не просто зеленая зона, а целый развлекательный центр, раскинувшийся на 8 гектарах вдоль набережной реки Томь. В обеденное время буднего дня здесь пусто, но в выходные дни в парке полно народу. И пока дети развлекаются на аттракционах, родители часто проводят время в тени высоких лип со смартфонами в руках. Те же, кто выбирает это место для одинокой прогулки, слушают музыку в наушниках через онлайн-сервисы. В общем, интернет здесь тоже очень востребован. Мы сделали замеры скорости и поняли, что показатели мобильного интернета в этой точке не такие высокие, как на предыдущей локации, но все же вполне приличные – 39,58 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пройти несколько уровней в онлайн-игре пока расслабляешься на лавочке в тени деревьев, позвонить в мессенджере или отправить фото. И всё это мы сделали. Вывод – интернет работает хорошо для любого формата его использования.

Фото: Евгения Близникова.

Фото: Евгения Близникова.

Сосновый бор

Продолжая наш тест, мы переместились на правый берег и решили проверить насколько хорош интернет от Т2 на лесной территории соснового бора. Это локация – гордость Кемерова, и представляет собой уникальный реликтовый лесной массив. Он является единственным в мире примером, когда столь древняя тайга находится в самом сердце крупного промышленного центра с полумиллионным населением. Мы запустили интернетометр возле лыжной базы за кардиоцентром и цифры нас порадовали: входящая скорость составила 108,98 Мбит/с. С такой скоростью можно делать в интернете все, что душа пожелает, например, просматривать потоковое видео или слушать музыку онлайн. На противоположной стороне улицы Терешковой по соседству с санаторием «Журавлик» интернет оказался не столь быстрым – 58,97 Мбит/с. Тем не менее мы легко запустили фильм в HD (хотя честно – разницу между 720 и 1080 на экране смартфона увидеть сложно), а после позвонили с видео в редакцию. При этом во время разговора передвигались по территории аллеи ветеранов, без помех продолжая диалог с собеседником.

Фото: Евгения Близникова.

Фото: Евгения Близникова.

Железнодорожный вокзал

Попрощавшись с лесом, мы двинулись в сторону железнодорожного вокзала. Это локация, как «лакмусовая бумажка» сети, поскольку вокзалы - места с большой концентрацией людей. Это создает пиковые нагрузки на сеть. Мы запустили интернетометр и ждали какие скорости он покажет в этой точке. Здесь нам удалось зафиксировать цифру в 147,84 Мбит/с. Мы не поверили своим глазам и замерили интернет другим сервисом, который выдал 192,98 Мбит/с. Как раз в этот момент пришел тяжелый архив с фотографиями для редакционного материала, которые нужно было отсмотреть и отписаться фотографу. За пару минут архив был скачан, фото отсмотрены, обратная связь отправлена. На всякий случай совершили и звонок с использованием видео, поговорив без задержки звука и зависаний картинки.

Фото: Евгения Близникова.

И какие выводы?

Во всех точках города Кемерово, которые мы посетили, нам удалось зафиксировать в интернетометре стабильное соединение и высокую скорость загрузки информации. Мы без проблем выполнили все операции и отметили, что в большинстве локаций интернет оказался отличным. По среднему арифметическому у нас вышла скорость более 80 Мбит/с. Это говорит о том, что в кузбасской столице Т2 обеспечивает действительно очень хороший мобильный интернет, что подтверждает и крупномасштабное исследование DMTel и наш небольшой тест-драйв. Так что городское лето вовсе не повод отказываться от комфорта и ярких впечатлений. А оставаться на связи и в ритме привычных дел поможет надежный мобильный интернет от Т2.

Фото: Евгения Близникова.

Реклама. ООО "Т2 Мобайл". Erid: 2VtzqwMPQQ2