В Кузбассе убийцу нашли спустя 22 года с помощью оставленного им шарфа

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Гурьевске раскрыли жестокое убийство женщины, совершенное в 2002 году. Более 20 лет преступник оставался безнаказанным, но благодаря настойчивости криминалистов и современным технологиям мужчину удалось привлечь к ответу. Накануне Дня сотрудника органов следствия cтарший следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу Евгений Ватутин рассказал «КП»-Кемерово», как удается выходить на след убийц и насильников спустя десятилетия.

Следователь-криминалист следственного управления СК России по Кемеровской области-Кузбассу Евгений Ватутин.

Изнасиловал и убил в центре города

В январе 2002 года в Гурьевске было совершено жестокое убийство: неизвестный прямо на улице изнасиловал и до смерти забил женщину, а затем бросил ее труп в гаражном массиве. Утром прохожие нашли изувеченное тело жертвы...

Погибшей оказалась 35-летняя жительница соседнего Салаира - женщина непьющая, негулящая, в общем, не относящаяся к категории социально неблагополучных. Как установили следователи, в тот вечер она, как обычно, отправилась в Гурьевск на работу. Сын-подросток проводил ее на автобусе в соседний город и пошел на остановку, чтобы вернуться домой. Матери надо было пройти буквально 500 метров. Чтобы добраться быстрее, она свернула на железнодорожную линию, где срезают путь все местные, и... больше живой ее никто не видел.

Несмотря на то, что преступление было совершено практически в центре города, в проходном месте между улицами Ленина и Кирова, где ежедневно проходят сотни людей, следователям не удалось найти ни одного свидетеля. Проверили друзей, знакомых жертвы - причастность ни одного из них к преступлению не подтвердилась.

Все, что было у специалистов, - найденный на месте преступления мужской шарф со следами спермы. Видимо, преступник не заметил его или не посчитал нужным забрать. Но именно шарф станет ключевым в поимке изверга... Правда, 24 года назад эта улика ничего бы не дала, поскольку генетическая экспертиза не была так развита, проводилась только в резонансных случаях. Да и не существовало тогда Федеральной геномной базы данных, в которой сейчас содержатся данные о тысячах преступников...

Осудили спустя 24 года

Вернулись к уголовному делу в 2024 году. Расследование дел прошлых лет - это особая и очень кропотливая работа следователей СК. Год за годом они поднимают старые нераскрытые дела, просматривают каждый листочек и пытаются найти зацепки, чтобы выйти на преступников. «Воскресить» дело помогают и свежий взгляд, и современные технологии. В данном случае насильника и убийцу нашли именно благодаря последним.

Возможности геномной экспертизы помогли установить по сперме, оставленной на шарфе, ДНК-профиль преступника. Его проверили по Федеральной базе данных геномной информации и... выявили совпадение. Подозреваемым оказался мужчина 1974 года рождения, проживающий в Новокузнецке. За его плечами было несколько преступлений и несколько «отсидок», в том числе 11 лет он провел в колонии за убийство женщины в Алтайском крае. Это преступление не было связано с сексуальным насилием - мужчина расправился со знакомой из «личной неприязни». Тем не менее следователи стали подробно изучать возможную причастность мужчины к убийству в Гурьевске и 13 февраля 2025 года задержали фигуранта.

«Если есть совпадения по базе данных, это не значит, что человека сразу же отправляют в тюрьму. Всегда проводится сравнительное исследование - берется забор биологического материала непосредственно у подозреваемого лица и сравнивается с тем профилем, который обнаружен на месте преступления. Выводы экспертизы должны подтверждаться иными доказательствами. В данном случае был установлен ряд косвенных свидетелей, а также сам обвиняемый дал признательные показания», - рассказал Евгений Ватутин.

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Следователи установили, что мужчина был сексуально расторможен, проще говоря, «повернут» на женщинах. Не был привязан ни к одной, несколько раз состоял в официальных браках, постоянно ходил «налево». В ходе расследования преступник заявлял, что изнасиловал жертву якобы потому, что был знаком с ней и даже состоял в отношениях. Однако эта версия так и не подтвердилась. Вероятнее всего, в темное время он заметил одинокую женщину и без какой-либо причины накинулся на нее. А затем убил, чтобы скрыть изнасилование... Проведенная судебная психологическая экспертиза показала, что мужчина абсолютно вменяемый.

Уйти от ответственности за зверское преступление убийце не удалось. В июне 2026 года мужчина был признан виновным и приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

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