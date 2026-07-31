Новокузнечанка изменила свою жизнь на 180 градусов из-за железной дороги

Новокузнечанка Татьяна Петрик - мама троих детей и волонтер - рассказала, как помощь людям стала ее второй профессией. Фото: Личный архив.

Новокузнечанка Татьяна Петрик уже 15 лет работает специалистом по охране труда в Новокузнецком центре организации работ железнодорожных станций. Но так сложилось не сразу. В итоге стальная магистраль стала для нее не просто работой, а судьбой, семьей и возможностью каждый день делать мир чуточку добрее.

ЧТО БЫЛО

Вообще Татьяна Петрик с детства видела себя на «железке» - и еще бы: и бабушка, и мама работали в этой сфере, и даже старший брат пошел учиться в вуз на железнодорожника. Но трудные 90-е внесли коррективы в планы и вчерашняя школьница поступила учиться в колледж в родном Славгороде на бухгалтера. Но не зря говорят, что от судьбы не уйдешь: замуж девушка вышла за потомственного железнодорожника — кстати, общий стаж их семейной династии теперь составляет 318 лет! Супруг Татьяны работал ревизором, и вскоре после рождения второй дочери его перевели в Кузбасс. Так семья Петрик оказалась в Новокузнецке, где и осела окончательно. Сейчас семья разрослась до пяти человек – родилась еще одна дочка - а Татьяна после второго декретного отпуска исполнила свою детскую мечту и связала свою профессиональную деятельность со стальной магистралью. Сперва пошла работать приемосдатчиком, потом перевелась в охрану труда. А еще через некоторое время коллега по работе позвала ее в корпоративное волонтерство. И эта деятельность, которая приносит пользу людям, захватила Татьяну Петрик полностью.

ЧТО ЕСТЬ

- Самым первым делом, в котором я приняла участие вместе с мужем и средней дочкой, стало сбор мусора на берегах Байкала и в примыкающих к нему лесах. Четыре дня мы занимались уборкой, но вернулись очень воодушевленные результатом, - вспоминает Татьяна.

Теперь волонтерство – неотъемлемая часть ее жизни. В дополнение к основной рабочей нагрузке женщина помогает ветеранам ЗСЖД, ездит с подарками в детские дома. А после начала специальной военной операции на Украине в списках адресной помощи появились и семьи погибших бойцов из числа железнодорожников, и два боевых подразделения, для которых закупают и отправляют «за ленточку» необходимые вещи.

- К волонтерству подключились и мои дочери – участвуют в мероприятиях, например, чистили снег у ветеранов во дворах, помогали приюту для животных, стояли в почетном карауле у памятника павшим воинам... Девочкам все это очень нравится, - рассказывает железнодорожница.

Татьяна Петрик и три ее дочери - Юля, Лера и Ксюша. Фото: Личный архив.

К слову, старшая дочь Лера пошла по стопам родителей – учится в Сибирском государственном университете путей сообщения управлению процессами перевозок, средняя - Юля - после окончания лицея планирует поступать в тот же вуз.

В этом году РЖД запустила фестиваль-конкурс «Дорогой единой» — в честь Года единства народов России и Года пассажира. Татьяна Петрик возглавила новокузнецкую команду, которую девушки назвали «ДоброКрасавицы».

Что они только не делали! В День Победы на пригородном вокзале Новокузнецка читали стихи, пели песни и угощали пассажиров кашей из полевой кухни. На День защиты детей дарили подарки малышам и проводили мастер-классы.

В итоге «ДоброКрасавицы» стали лучшими на Западно-Сибирской железной дороге среди 16 команд! Конкуренция была серьезной, но новокузнечанки оказались сильнее.

ЧТО БУДЕТ

Уже в эти выходные – 1 и 2 августа в Москве на «РЖД-Арене» пройдет финал фестиваля конкурса «Дорогой единой», где соберутся все победители дорожных этапов с разных уголков страны. И «ДоброКрасавицы» во главе с Татьяной Петрик будут бороться за звание лучших. Шансы на победу у новокузнечанок велики: жюри утвердило для показа все три заявленных ими мастер-класса: создание ловца снов, оберегов –неразлучников и панно на спиле из угольной крошки.

- Победить, конечно, хочется, - признается капитан «Доброкрасавиц», и, улыбаясь, добавляет: - Но какой бы ни был результат, мы уже сделали главное - подарили людям тепло и внимание.