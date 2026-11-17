Ан-12 потерпел крушение в Кузбассе во время обычного планового полета. ФОТО: Сергей Бобылев/ТАСС

Обычный плановый полет для экипажа военно-транспортного самолета Ан-12 в Кузбассе вечером во вторник 17 ноября обернулся жуткой трагедией. Он рухнул в поле в районе небольшого поселка Ягуново, что в 20 километрах от регионального центра. Журналисты KP.RU восстановили хронологию падения самолета Ан-12 в Кемеровской области 17 ноября 2026 года.

Хронология падения самолета Ан-12 в Кемеровской области 17 ноября 2026 года

Тревожные сообщения в соцсетях стали появляться около 17:00 (21:00 по местному) по московскому времени, люди заметили «огненный шар», который стремительно летит к земле. Звучали предположения и об авиакатастрофе. Вскоре они подтвердились.

17:38 (здесь и далее мск время - прим.ред.). Губернатор Кузбасса Илья Середюк оставляет первый официальный комментарий. Пока туманно, но понятно, что страшная версия оказалось правдой:

«В районе села Ягуново произошло авиационное происшествие. Выехал на место».

На место ЧП прибыли все экстренные службы. Обстоятельства случившегося предстоит установить.

В 18:19 Середюк публикует видео с поля, где за его спиной уже вовсю трудятся спасатели, пожарные, полицейские и другие работники оперативных структур. Видно множество машин МЧС и шланги для ликвидации огня. Очевидно, что после падения начался пожар. На земле можно разглядеть обломки рухнувшего воздушного судна.

Кадры с места крушения самолета Ан-12 в Кемеровской области публикует губернатор Кузбасса

«Предположительно, произошло крушение транзитного самолета, который пролетал через нашу область», - объяснил глава региона.

Развернут оперативный штаб. Его возглавляет лично губернатор.

18:51. Илья Середюк докладывает, что территорию оцепили полицейские. На месте продолжают трудиться представители всех причастных ведомств - от силовиков до медиков:

«Совместно с руководителями и личным составом правоохранительных и следственных органов, главами Кемерово, Топкинского и Кемеровского районов обеспечиваем работу специалистов».

21:22. Середюк выслушал первые доклады служб. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Полиция обеспечила сохранность места ЧП и закрыла туда доступ для посторонних.

Приведены в готовность пять бригад медицины катастроф и скорой помощи, равно как и ближайшие больницы, а также эвакуационный вертолет. Все готовы оперативно реагировать на сигналы аварийно-спасательных подразделений.

Главной задачей ночи - в Кемеровской области это уже 1:22 - политик называет обеспечение работы следственных органов.

21:45. Министерство обороны России официально сообщает, что в Кемеровской области разбился военно-транспортный самолет Ан-12. На борту находились 19 человек, никто не выжил.

Ан-12 разработали в СССР в 1950-х годах в конструкторском бюро имени О.К.Антонова. Он стал первым советским массовым многомоторным транспортником. Такие судна активно применялись как в военной сфере, так и в гражданской, например, на них доставляли гуманитарные грузы в труднодоступные районы.

В этот вечер самолет выполнял обычный плановый полет.

Что известно о погибших при крушении самолета в Кузбассе 17 ноября

На борту рухнувшего в Кузбассе военно-транспортного самолета Ан-12 находились 19 человек. Это члены экипажа и пилоты. В МО РФ не уточняют другие данные. К сожалению, никто не выжил.

О жертвах и пострадавших среди местных жителей не сообщается. В Минобороны уточняют, что крушение произошло в безлюдном месте, что может указывать и на героизм пилотов, которые увели загоревший борт от населенных пунктов.

Техническая неисправность - названа причина крушения самолета в Кемеровской области 17 ноября

Разбираться во всех обстоятельствах трагедии продолжают следователи. Точные данные о том, как произошло возгорание и падение Ан-12, будут известны после экспертиз. Но все указывает на то, что обошлось без внешнего воздействия.

«Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность», - сообщают в Минобороны РФ.

Для установления всех обстоятельств катастрофы на месте работает комиссия Воздушно-космических сил России. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.