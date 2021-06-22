300-летие Кузбасса 300 ребят из региона встретят на побережье Черного моря

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис»

Сразу 300 кузбасских ребятишек отдохнут на черноморском побережье России. В их числе – дети горняков с предприятий компании АО «Стройсервис» и лучшие школьники Новокузнецкого района.

- В целом, в составе этой группы 70% детей из семей рабочих профессий, а школьники из Новокузнецкого района - постоянные спутники в наших мероприятиях, - подчеркивает директор по персоналу АО «Стройсервис» Римма Духнова. – Разрез «Березовский», который входит в состав компании и работает на этой территории, организовывает для ребят посещение концертов, музеев, театров и другие культурно-развлекательные акции.

Вот и отдых в санатории «Вита», расположенном в городе Анапа, для ребят будет бесплатным: все затраты на проезд из Кемерова на комфортабельном «Детском поезде», проживание, питание и прочие расходы взяла на себя компания АО «Стройсервис».

Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис»

На курорте ребята проведут целых три недели, причем у санатория, в котором они отдыхают, – свой отдельный пляж. Детей в санатории кормят пять раз в день. Рацион - разнообразный и витаминизированный и, главное, согласуется с Роспотребнадзором. В черноморской здравнице уделяется большое внимание не только питанию и лечению, но и детскому досугу. В этом году он будет организован в соответствии со всеми антиковидными мерами безопасности.

К слову, компания АО «Стройсервис» уже 18 лет проводит летнюю детскую оздоровительную компанию. В этом году за ее счет отдохнут 1000 детей. Помимо Черного моря, еще 600 ребят посетят детские оздоровительные учреждения Кузбасса и Урала.