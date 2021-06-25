Рок-фестиваль, литературные «бродилки» и шахтерский Сабантуй: как интересно провести выходные в Кемерове?

Популярный рок-фестиваль «Над землей». Фото: Константин НАГОВИЦЫН.

Зависнуть над землей

Слушаем местные рок-группы на традиционном рок-фестивале.

В Кемерове вновь состоится популярный рок-фестиваль «Над землей».

В этом году фестиваль, который собирает на своей площадке любителей рок-музыки со всего Кузбасса, пройдёт уже 17-й раз. Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса концерт пропустили. Была задумка провести его онлайн, но для такого жанра, как рок, увы, удалёнка не подходит.

Прежде всего, это мероприятие - возможность для кузбасских групп выступить на открытой площадке перед многочисленной публикой. Ну и, конечно, во время праздника зрители откроют для себя новых авторов и исполнителей, а сами музыкальные команды смогут обменяться опытом.

В этом году в фестивале произошли изменения. И связаны они с местом проведения. Вместо традиционного Парка Чудес большое и долгожданное событие на сей раз развернется в арт-пространстве «Клумба». Это креативная площадка, на которой собираются люди разных профессий, предпочтений, интересов, но объединённые целью культурного просвещения, активного отдыха… А самое главное - люди, стремящиеся к общению.

Headliner мероприятия - известная кемеровская рок-группа Pandora secret. Ее отличает качество звука, наполненность текстов и красивый вокал.

Арт-пространство «Клумба»

пр. Кузнецкий, 55, т.: (384-2) 75-79-25

27 июня, начало в 18.00

Вход свободный

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Фестиваль российского масштаба «Книжная площадь». Фото: пресс-служба АПК.

Площадь, полная книг

Идем на первый кузбасский книжный фестиваль под открытым небом.

26 и 27 июня на Театральной площади у фонтана, в самом центре Кемерова, впервые начнет свою работу фестиваль российского масштаба «Книжная площадь».

Фестиваль пройдет в рамках 300-летия Кузбасса при поддержке Министерства культуры РФ, Российского фонда культуры, Российского книжного союза и других организаций.

Гостями фестиваля станут популярные писатели, лауреаты литературных премий, художники-иллюстраторы, литературные обозреватели, блогеры, среди которых такие известные персоны, как Алексей Сальников, Денис Драгунский, Ольга Громова, Нина Дашевская, Александра Литвина, Вадим Панов, Юлия Лавряшина, Дмитрий Гасин и многие другие. Специальные гости - актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог Яна Поплавская и «Миссис Земной шар» Ксения Кривко.

В течение двух дней будет работать множество разных локаций для взрослых и детей: «Книжные истории», «Писательские истории», «Истории+1», «Красивые истории», «Рисованные истории», «Истории про истории», «Этноистории».

Кузбасский фестиваль «Книжная площадь» - это знакомство с российской книжной культурой, ярмарка популярных книжных издательств и новый формат взаимодействия с читателями!

Театральная площадь

26 и 27 июня, начало в 11.00

Вход свободный

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Летняя локация для проведения развлекательных мероприятий. Фото: ДК шахтеров.

«Лиса» приглашает в гости

Играем с детьми в уютном арт-пространстве.

Летняя локация для проведения развлекательных мероприятий вновь начинает работу в парковой зоне ДК шахтеров. Арт-мастерская «Лиса» приглашает в гости кемеровчан на свое праздничное открытие в пятницу, 25 июня, в 18:00. В программе живая музыка, работа детской игровой лаборатории «Baby hall», фуд-корт, дискотека под открытым небом.

В арт-мастерской «Лиса» до самого конца августа жителей и гостей города ждут уютные зоны для творчества и отдыха всей семьей, настольные игры, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству, фитнесу и танцам, летние фотозоны. Для любителей чтения в открытом доступе находятся книги разных жанров и направлений, для самых маленьких посетителей организуют мягкие зоны, где они смогут поиграть в свое удовольствие.

Арт-пространство «Лиса»

пр. Шахтеров, 2

Время работы: пятница, суббота с 18.00 до 22.00

Вход свободный

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Отмечаем Сабантуй

Идем гулять на межнациональный праздник.

Сабантуй - традиционный и один из любимых межнациональных праздников Кузбасса. Татары - вторая по численности национальность в регионе: по данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Кузбасса проживает более 40 тысяч татар. Проведение Международного шахтерского Сабантуя станет одним из значимых мероприятий в рамках празднования 300-летия образования Кузбасса.

Праздновать его в Кемерове будут два дня: в субботу, 26 июня, в Государственной филармонии Кузбасса состоится концерт мастеров искусств Кузбасса и Татарстана, в том числе известного татарского ансамбля «Агидель», а в воскресенье, 27 июня - массовые народные гуляния на новой Московской площади. В программе мероприятия и соревнования по борьбе куреш, победителей которых ждут призы - бараны и автомобили, и выставка декоративно-прикладного искусства, и дегустация национальной кухни. Предусмотрена и концертная программа и развлечения для ребятишек – детский Сабантуй.

Государственная филармония Кузбасса

пр.Советский, 68.

т.: (384-2) 58-32-11

26 июня, начало в 18.00

Московская площадь

27 июня, начало в 10.00

Вход свободный