Прохладная погода с дождями и грозами установилась в Кузбассе до конца месяца

В воскресенье температура начнет постепенно повышаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе в последние дни июня будет неустойчивая и прохладная для лета погода с ежедневными осадками в виде кратковременных дождей и гроз.

Так, в пятницу, 25 июня, столбики термометров днем покажут +14…+19 градусов. Ветер будет дуть восточный 4-9 м/с. В субботу, 26 июня, ночью +5…+10 градусов, а днем +15…+20 градусов. Ветер уже северный 3-8 м/с.

В воскресенье, 27 июня, температура начнет постепенно повышаться: ночью +5…+10 градусов, днем +16…+21 градус. Ветер переменный: то северо-западный, то юго-восточный, но в обоих случаях слабый - 2-7 метров в секунду.

В понедельник, 28 июня, еще чуть потеплеет: в ночное время будет +6…+11 градусов, после восхода солнца +18…+23 градуса. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы 12 м/с.