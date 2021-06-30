В Кемерове управляющие компании незаконно повысили плату за мусор

Дополнительная сумма в платежках за вывоз мусора была небольшая, поэтому на незаконное подорожание услуги не все обратили внимание. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

С прошлого года несколько крупных управляющих компаний Кемерова прибавили к стоимости вывоза мусора 20%. Якобы к тому их обязывает Налоговый кодекс. Изменять утвержденные регионом тарифы на ЖКУ - незаконно, заявили отраслевые эксперты. На днях точку в этом споре поставил Арбитражный суд.

Первые жалобы кемеровчан на подорожавший вывоз твердых коммунальных отходов поступили в областной Центр жилищного просвещения в прошлом июне. В платежках это отражалось по-разному. Например, в квитанциях УК «РЭУ-21» отдельной строкой, плюсом к действующему для зоны «Север» тарифу (57,43 руб. с человека в месяц), появились 11,49 руб. в адрес УК. А вот, например, в «РЭУ-19» 11,49 прибавили к тарифу и выставляли за вывоз мусора счет в 68,92 руб. в адрес регионального оператора. Но, как рассказала в суде компания «Чистый Город Кемерово», они предъявляли УК только тариф.

В кассах управляющих компаний собственникам пояснили, что изменилась ситуация с налогообложением и что новая строчка - это налог. Действительно, регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами с 2020 года освободили от налога на добавленную стоимость (НДС). Но ведь и граждан им никто не облагал!

Как выяснили в Центре жилпросвета, жалобы поступали на УК, работающие на общей системе налогообложения (ОСНО). Кроме уже упомянутых, 20% к тарифу прибавили «Гарант» и «Южный». В целом же на ОСНО находится большинство городских управляшек, и они должны платить НДС. В то же время Налоговым кодексом операции по оказанию коммунальных услуг населению от этого налога освобождены. Однако пользоваться льготой как минимум четыре управляющие организации не поспешили, а наоборот, отказались от нее, переложив налог на потребителя.

Взимать за коммунальные услуги плату сверх утвержденного в регионе тарифа - прямое нарушение Жилищного кодекса, заключают в Центре жилпросвета. И в Госжилинспекции, и в Региональной энергетической комиссии эту позицию поддержали. Но сделанное ГЖИ предостережение, судя по всему, на УК никак не повлияло.

Наконец, после обращений кемеровчан и Центра жилпросвета, в ситуацию вмешалась городская прокуратура. В сентябре она вынесла управляющим компаниям предписание «об устранении нарушений налогового законодательства». Одна из них, «РЭУ 19», попыталась обжаловать его в областном Арбитражном суде. И он встал на сторону прокуратуры, признав действия УК нарушающими права собственников. На этом компания не остановилась и подала апелляцию в Седьмой арбитражный апелляционный суд, но и здесь получила отказ. Постановление апелляционной инстанции уже вступило в законную силу.

Как рассказали жильцы дома под управлением «РЭУ-19», примерно месяц назад их перевели на прямые договоры с регоператором - 11,49 больше не начисляют. Между тем за неправильно сделанные начисления управляющая компания обязана вернуть собственнику деньги в полуторакратном размере (начисление + 50%). Если взять все 1,5 года (НДС начисляли с начала 2020-го), получится примерно 300 рублей на человека. Если в квартире прописаны три-четыре человека, сумма выходит уже ощутимая.

Вернут ли управляющие компании деньги автоматом, неизвестно. Сейчас эксперты ждут ответа от прокуратуры. Пока же кемеровчанам стоит проверить свои платежные документы начиная с 2020 года. Если переплата обнаружится, они вправе подать в УК заявление на возврат (можно сослаться на решение суда от 15.02.2021 № А27-21946/2020).

Кстати, с 1 июля тариф на вывоз мусора в зоне «Север» для физлиц вырастет до 71,43 рубля. Если УК продолжат начислять сверху 20%, подорожание услуги станет еще более ощутимым.