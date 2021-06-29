Погода в Кузбассе: лето продолжается

В регионе установится теплая, но неустойчивая погода. Фото: Евгения ГУСЕВА

Говорят, что июнь еще не лето, а июль уже не лето. Однако в этом году, эта поговорка не так уж и соответствует истине. Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: с приходом второго летнего месяца в регионе установится теплая, но неустойчивая погода с ежедневными осадками в виде кратковременных дождей и гроз.

Тепло вернется уже, во вторник, 29 июня: в этот день столбики термометров покажут +20…+25 градусов. Ветер будет дуть восточный силой 3-8 метров в секунду. В среду, 30 июня, ночью ожидается +8…+13 градусов, а днем +21…+26 градусов. Ветер уже юго-восточный 2-7 метров в секунду. В четверг, 1 июля, ночью +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов. Ветер останется таким же, разве что на один метр в секунду сильнее.

В пятницу, 2 июля, в ночное время будет +7…+12 градусов, после восхода солнца +21…+26 градусов.