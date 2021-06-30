Программа празднования 300-летия Кузбасса: полный план мероприятий

В муниципалитетах региона запланировано 190 мероприятий. Фото: АПК.

Областная администрация опубликовала полный план мероприятий юбилейной недели, посвященных празднованию 300-летия Кузбасса. В муниципалитетах региона запланировано 190 мероприятий.

Программа празднования 300-летия Кузбасса охватывает несколько дней. И каждый из дней с 6 по 10 июля будет тематическим и пройдет под своим девизом:

6 июля — День празднования 300-летия Кузбасса. В городах области пройдут торжественные приемы, праздничные концерты, акция «Кузбасс — единый дом», флешмоб «300 горячих сердец Кузбассу», «Мы — дети Кузбасса» и другие. Главные торжества состоятся в областной столице, в Ледовом комплексе «Кузбасс».

7 июля — День истории и традиций. Пройдут дни открытых дверей в музеях Кузбасса и исторические реконструкции тех ключевых значимых событий, которые сыграли важную роль в развитие региона.

8 июля — День семьи, любви и верности. Будут торжественные регистрации и чествования молодоженов, встречи глав муниципалитетов с семейными династиями.

9 июля — День спортивных достижений. Состоятся забеги, велопробеги, сдача нормативов ГТО, различные спортивные мероприятия.

10 июля — День культурных достижений, День открытых дверей в учреждениях культуры. Все желающие смогут бесплатно посетить учреждения культуры. В этот день пройдут концерты, флешмобы, будут организованы «Кварталы искусств», акция «Кино под открытым небом».

Кемерово и Новокузнецк станут главными площадками празднования 300-летия Кузбасса, будут задействованы все общественные пространства, пройдут вечерние концерты, с участием групп «Дискотека авария» и «Фабрика». Кроме того, в Кемерове участниками концерта станет группа «Тrue Party Band» из Санкт-Петербурга, в Новокузнецке — группы «Трубачи» (Москва) и «МАНА projekt» (Новосибирск).

В Парке Чудес областной столицы состоится закрытие фестиваля «Территория-FEST», на улице Весенняя развернется «Арт-квартал», творческие мастерские и пленэры. В Парке Победы имени Жукова пройдет Региональный фестиваль «Хоровод дружбы», на Притомской Набережной состоится интерактивная реконструкция покорения Сибири «Сибирская дружба» с участием струга «Орел». На площади перед Музыкальным театром имени А.К. Боброва состоится концертная программа «Мое сердце с Кузбассом стучит в унисон».

В Новокузнецке 10 июля состоится II Международный фестиваль «Куzня Джаzz» на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость». На разных площадках города пройдут концертные программы «Курс на 300», «Гуляй, Кузбасс, на все 300%», «Сияние города», «Тебе, Кузбасс!», вечеринка «Время первых!» и другие мероприятия.

Программу празднования 300-летия Кузбасса завершат красочные салюты, которые состоится во всех 34 территориях в 23.00.