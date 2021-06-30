Губернатор Кузбасса потребовал за час разобраться с чиновниками, угрожавшими новокузнечанке, обратившейся к Путину

Елена Калинина из Новокузнецка обратилась на прямую линию с одним вопросом, но затем возник второй. Фоо: скриншот видео. Фото: Екатерина САРДАКОВА

На прямую линию президента с россиянами, которая проходит в среду, 30 июня, обратилась жительница Новокузнецка Елена Владимировна Калинина. Женщина рассказала, что ее внук ходит в коррекционное детское учреждение «Начальная школа-детский сад №235». По ее словам, образовательное учреждение очень хорошее, но его состояние оставляет желать лучшего: здание было построено в 1982 году и капитального ремонта почти за 40 прошедших лет не было, в результате чего там стало сильно протекать крыша.

- Крыша начала течь безобразно: мы обращались во все инстанции, просили, умоляли, уговаривали, нам обещали, но пока я не написала обращение вам, ну ничего не хотели делать…

К сожалению, связь оборвалась и какой именно вопрос хотела задать жительница Новокузнецка для зрителей осталось секретом. Однако ведущие уточнили, что речь шла о том, что после обращения Елены Калининой на прямую линию президента о плачевном состоянии коррекционной школы-детского сада, ей стали поступать угрозы от местных чиновников, что ее лишат опекунства над внучкой, если она не удалит свою жалобу.

- Елена Владимировна, если вы беспокоитесь насчет опекунства над внучкой, то считайте , что такой проблемы не существует. Пусть лучше думают о своих проблемах те, кто вам угрожает, - сказал президент.

Что касается образовательного учреждения, то Владимир Путин сообщил, что в России существуют необходимые ресурсы: на строительство новых и ремонт существующих школ в бюджете страны заложены десятки миллиардов рублей. Но переговорит с губернатором Кузбасса.

- Сергей Евгеньевич, я вас тоже прошу, обратите на это внимание, сделайте соответствующие заявки вовремя и подключайтесь к программе реновации школ. А в данном случае, если школа совмещена с детским садом, то в одном контуре можно будет все и сделать. И обратите пожалуйста внимание на тех должностных лиц, которые начали запугивать людей, ради которых они и должны работать. Надеюсь, что вы примете своевременные и правильные решения. Доложите мне об этом.

Губернатор Кузбасса немедленно отреагировал на слова президента и дал поручения по обращению жительницы Новокузнецка Елены Калининой на прямую линию Владимира Путина.

- Балакиревой Софье Юрьевне (министр образованиия Кузбасса, - ред.) немедленно выехать в город Новокузнецк в детский сад-школу 235, разобраться с состоянием дел по крыше, состоянием крыши детского сада и разобраться, кто угрожал заявительнице, по поводу ремонта школы. В течение часа мне доложить результат, - потребовал Сергей Цивилев.