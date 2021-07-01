День города в Новокузнецке 2021: полная программа мероприятий

Фото: Музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

В субботу, 3 июля, Новокузнецк по традиции отмечает День города. Южной столице Кузбасса исполнилось уже 403 года со дня основания города, а тогда еще Кузнецкого острога.

Праздничные мероприятия в этом году будут длиться несколько дней. Чтобы не допустить распространения коронавируса они будут проходить на разных площадках на открытом воздухе, и начинаться в разное время. Завершится все праздничным салютом.

Но подробнее обо всем – в программе мероприятий. «Комсомолка» публикует самый полный план празднования.

1 июля

23.00 – в подземном переходе у новокузнецкого художественного музея состоится перфо рманс «Семь», посвященный 200-летию Ф.М. Достоевского.

2 июля

14.00 – парк Гагарина: праздничное мероприятие «Цветосфера», посвященное Дню города Новокузнецк. На суд зрителей и судей участники представят реальные арт-объекты – флористические и ландшафтные композиции: конструкции из синтеза природных и подручных материалов, произведения малой архитектурной формы, архитектурные миниатюры, зоны для отдыха.

18.00 – во всех районах города начнется фестиваль эстрадных концертов «Славные дела районов».

Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

3 июля

12.00 - музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: торжественное открытие празднований «Характер, закаленный временем».

12.00, 16.00 и 18.00 - Новокузнецкий краеведческий музей: интерактивная экскурсия по выставке «Кузбасс: кузнецкая проекция». Посещение музея в этот день бесплатное, однако на экскурсию необходимо записаться по телефону: (384-3) 74-18-04.

12.00 - Арт-сквер: турнир по флорболу и выполнение нормативов ГТО.

13.00 - музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: праздничный концерт «Кузнецкое раздолье».

13.00, 17.00 - музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: детская площадка «Приглашаем детвору на веселую игру».

13.00 – планетарий имени Федорова: интерактивное мероприятие «Вселенная Достоевского».

14.00 – проезжая часть улицы Кирова: работа районных площадок «NVKZ - 300% счастья».

14.00, 15.00 и 19.00 - музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: экскурсия по выставке «Кузбасс: три века в истории страны».

14.00 - Арт-сквер: фестиваль «Город Кузнецов». Гости фестиваля смогут не только посмотреть, как куется изделие, полюбоваться работами мастеров кузнечного дела и даже приобрести их, но и принять участие в выборе победителей в спецноминациях. Кроме того, есть возможность увидеть настоящую кузнечную свадьбу. Пара молодоженов пройдет обряд по старинным русским традициям и выкует оберег, который, по поверьям, связывает и укрепляет семью.

14.00 и 18.00 - музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: интерактивная площадка «Традиции русского чаепития».

14.00 - площадка у Новокузнецкого государственного цирка: цирковое представление: «Эксцентрика нового дня».

14.00 - площадка у Новокузнецкого художественного музея: «НовоАРТ территория», креативное пространство «Квартал мастеров».

14.00 – площадка у фонтана в сквере у администрации Новокузнецка: VIII ежегодный литературно-краеведческий фестиваль «Кузнецку посвящается...».

14.30 – площадка у Дома творческих союзов: фестиваль «Классика Кузнецка».

Фото: Новокузнецкий художественный музей.

15.00, 17.00 - музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: пешеходная экскурсия по территории музея-заповедника «300 шагов к истокам». Группы не более 20 человек.

16.00 - музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: ежегодный легкоатлетический забег «Кузнецкая крепость 1618». Маршрут забега для всех возрастных категорий (8-19 лет, 20-29, 30-49, 50 и старше) проходит по улице Водопадная. Старт от дома №1 по улице Шункова, финиш у ворот музея-заповедника «Кузнецкая крепость». Регистрация участников с 15.00, при себе иметь допуск врача, удостоверение личности, полис ОМС и страховой полис от несчастного случая.

17.00 - музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: интерактивная программа «На страже кузнецких границ» с участием Кемеровского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации развития традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла», фольклорно-этнографического центра «Щедрыня».

17.00 - проезжая часть улицы Кирова: праздничные концерты «КировART».

17.00 - сквер Выпова: фестиваль русской национальной культуры «Истоки Кузбасса».

18.00 - улица Кирова: спортивное состязание «Тяни-Толкай», в рамках которого командам из 10 человек нужно протащить автобус на 15 метров.

18.00 - сквер маршала Жукова (у администрации Новокузнецка): фестиваль музыки «На траве» и фестиваль «Я – артист».

18.00 - площадка у ДК КМ в саду Металлургов Центрального района: здесь откроется городская танцплощадка в стиле ретро.

18.00 - джаз-клуб «Геликон»: концерт музыкантов и исполнителей джазовой музыки «Кузнецкий джаз».

19.00 - музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: экскурсия «История сибирских укрепленных линий».

19.00 – проезжая часть улицы Кирова: молодежный фестиваль музыкальных групп «Новокузнецк вечерний».

23.00 – музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: праздничный салют, посвященный Дню города Новокузнецка 2021.

4 июля

19.00 – парк Гагарина : межгалактический фестиваль Nova. Здесь пройдут выступления творческих коллективов города, интерактивы, мастер-классы, викторины, конкурсы, а также презентация планет Солнечной системы. Кроме того, организаторы подготовили галактический тимбилдинг, дэнсмоб, театральный кастинг и космическую дискотеку.

5 июля

17.00 - парк Гагарина: поэтический фестиваль «Строфа42»