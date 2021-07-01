Уроженец Кузбасса Кирилл Капризов выиграл первый трофей в НХЛ

Кирилл Капризов ярко проявил себя в первом же матче своей новой команды. Фото: ХК "Минессота Уайлд"

Имя простого кузбасского парня, 24-летнего Кирилла Капризова, родившегося в поселке Кузедеево Новокузнецкого района, сейчас на слуху у всех любителей хоккея: воспитанник новокузнецкого «Металлурга», ныне нападающий клуба «Миннесота Уайлд» признан лучшим новичком Национальной хоккейной лиги по итогам сезона 2020/2021.

От драфта до контракта

Селекционеры заокеанской «Миннесоты» приметили Капризова, когда Кирилл, уже блеснувший на юниорском уровне в составе «Кузнецких Медведей», начал выступать за основную команду новокузнецкого «Металлурга», барахтавшегося на дне Континентальной хоккейной лиги. Ещё в 2015 году прозорливые «дикари» выбрали юное дарование из Кузбасса на драфте НХЛ. Однако «Миннесота» не стала торопиться, дав Капризову, ещё недавно гонявшему шайбу на дворовой площадке в родном Кузедееве, время на родине, чтобы обрасти мясом и почувствовать вкус больших побед.

За те пять лет (до подписания контракта с «Уайлд» в 2020 году) подающий надежды талант, проследовавший из «Металлурга» транзитом через Уфу в московский ЦСКА, стал настоящей звездой. Он принёс победу сборной России на Олимпийский играх в Пхёнчхане, забросив немцам в овертайме тяжелейшего финала, и выиграл вместе с «армейцами» Кубок Гагарина. К своим 23 годам Капризов явно перерос уровень КХЛ.

- Я со спокойной душой уехал из России в НХЛ. Потому что давно был к этому готов. Моя семья уже два года знала, что после окончания контракта с ЦСКА я уеду в любом случае. Так и получилось, - говорил Капризов в одном из интервью после отъезда в США в прошлом году.

Тревожные ожидания

Некоторые болельщики с тревогой восприняли новость о переезде Кирилла в НХЛ, ведь не все молодые российские таланты заиграли за океаном. За примерами далеко ходить не надо. Ещё один воспитанник новокузнецкого хоккея Максим Кицын, в возрасте 18 лет и 10 месяцев оформивший самый «юный» хет-трик в истории КХЛ, в 2010 году был задрафтован клубом «Лос-Анджелес Кингз». Но в НХЛ он не провел ни минуты, скитаясь по североамериканским низшим лигам, и в итоге вернулся домой, сейчас Кицын капитанит в родном «Металлурге».

Однако хоккейная судьба Капризова, к счастью, складывается иначе. Кирилл ответственно подошёл к делу: пахал на тренировках, быстро наладил контакт с одноклубниками и адаптировался в новой для себя обстановке, улучшая свой английский язык и узнавая у проживающих в Миннеаполисе соотечественников, где можно купить пельмени и шпроты.

- У него всегда улыбка на лице, он постоянно в хорошем настроении, когда общается с товарищами по команде, с тренерским штабом. Он не из тех новичков, кто скромно сидит в углу, ни во что не вмешиваясь. Поэтому из того, что мы уже успели увидеть, могу сказать, что он - замечательная личность, - говорил о Капризове перед стартом этого сезона главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.

К слову, «Миннесоту Уйалд» спортивные эксперты и журналисты в Северной Америке особо не жаловали. Заурядный середняк, без особых провалов, но и без серьёзных успехов, обычно с треском вылетающий в первом же раунде плей-офф, - такое мнение о «дикарях» сложилось за последние годы. Однако в первом же матче сезона 2020/21 стало понятно, что у «Миннесоты» появилась новая грозная сила, способная расшевелить команду.

Кирилл Капризов с родителями сразу после золотого финала Олимпийских игр-2018. Фото: Федерация хоккея России.

Триумфальный дебют

В стартовой встрече регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» Капризов отметился тремя результативными действиями. Кузбассовец дважды ассистировал партнерам и забросил в овертайме победную шайбу («Миннесота» выиграла со счетом 4:3). Товарищи по команде не скупились на похвалы.

- Что мы увидели в исполнении Капризова? Волшебство. Представляю, какое давление на него оказывалось, потому что его давно ждали, все говорили о нем. Он сыграл потрясающе. Его рабочая этика на высоком уровне, ну а технику сегодня все увидели. Мы очень рады за него, - сказал после того матча нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо.

Кирилл Капризов - первый игрок в истории «Миннесоты», который в своем дебютном матче в НХЛ набрал три очка. Кроме того, воспитанник новокузнецкого «Металлурга» стал третьим хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, забросившим в овертайме в первой встрече.

Капризов играл вдохновенно на протяжении всего сезона. Во многом благодаря его нестандартным и энергичным действиям в атаке «дикари» неожиданно для многих боролись за лидерство в Западной конференции. Правда, снова оступились в первом раунде плей-офф, но там уже дерзкая и зубастая «Миннесота» изрядно потрепала мощный «Вегас Голден Найтс». Выхода в следующую стадию «золотые рыцари», являвшиеся безусловными фаворитами в этой паре, добились только в решающем, седьмом матче серии.

А Кирилл переписывал всевозможные рекорды: первый новичок в истории «Уайлд», которому удалось забить более 20 голов (21) в дебютном сезоне, самая продолжительная голевая серия среди дебютантов (4 матча подряд). Он стал лучшим новичком НХЛ по заброшенным шайбам, набранным очкам, голам в большинстве (8), броскам по воротам (157). В первом своём заокеанском сезоне Капризов сыграл за 55 матчей, в которых набрал 51 очко (27 заброшенных шайб +24 результативные передачи). Многим особенно запомнился его хет-трик в ворота «Аризоны», для этого Кириллу понадобилось всего за 13 минут и 24 секунды. Игрой россиянина фанаты «Миннесоты», долго ждавшие нового сверхталанта со времен легендарного Мариана Габорика, восторгаются. «Больше Капризова. Больше!», «Этот парень просто безумен!», «Мы тебя не достойны», «Капризов меняет культуру всей «Миннесоты» - это только несколько постов болельщиков на тематических интернет-порталах и в соцсетях.

Заслуженная награда

И болельщики, и эксперты по ходу сезона постоянно говорили о том, что приз лучшему новичку НХЛ «Колдер Трофи» должен достаться именно Кириллу Капризову. Решение о том, кто станет его обладателем, принимали самые авторитетные спортивные журналисты Северной Америки. Интриги и близко не было: по итогам голосования Капризов набрал 997 очков, опередив главного конкурента за награду, форварда «Даллас Старз» Джейсона Робертсона, на 308 баллов. Причём только один журналист из 99, участвовавших в голосовании, поставил Кирилла на второе, а не на первое место в списке претендентов.

- Я очень рад получить эту награду, став лучшим новичком такой особенной лиги, как НХЛ. Я наслаждался каждым матчем, получал удовольствие от атмосферы в раздевалке, и это была большая радость - выступать с такими одноклубниками. Мы прониклись удивительной атмосферой плей-офф. Организация дел в нашем клубе восхитительная. Я наслаждался всем, как сложился сезон. Он был реально особенным, - приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Воспитанник новокузнецкого хоккея стал первым игроком в истории «Миннесоты», завоевавшим «Колдер Трофи», и первым обладателем этого приза среди россиян за пять лет (в последний раз кубок, вручаемый лучшему новичку НХЛ, достался Артемию Панарину в 2016 году).

После церемонии награждения, которая прошла в онлайн-формате, главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон отметил, что главная цель Капризова - больше побеждать и завоевать Кубок Стэнли. Вот только с «дикарями» завоевать главный трофей НХЛ у Кирилла навряд ли получится. Правда, «Миннесота» предложила Капризову новый контракт на 8 лет. Как сообщают североамериканские издания, кузбассовцу предлагают около восьми миллионов долларов в год. В российских СМИ прошла информация, что новоиспеченный обладатель «Колдер Трофи» может вернуться в ЦСКА, чтобы сыграть на Олимпиаде-2022. Где Кирилл Капризов начнет новый сезон - одна из главных интриг этого лета по обе стороны океана.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В НХЛ играют четыре представителя Кемеровской области

Осваивать национальную хоккейную лигу кузбассовцы начали в 2003 году. Тогда воспитанник новокузнецкого хоккея Сергей Зиновьев перешёл из казанского «Ак Барса» в «Бостон Брюинз».

На сегодняшний день в НХЛ играют, помимо Кирилла Капризова, еще четверо хоккеистов из Кемеровской области. Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году. Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский - единственный российский голкипер, который дважды брал приз лучшему вратарю регулярного сезона «Везина Трофи». Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, который вместе с «островитянами» в этом сезоне добрался до полуфинала Кубка Стэнли. Все они воспитанники новокузнецкого «Металлурга», но защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов начинал играть в хоккей в Кемерове.