Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июля: 168 заболели, 6 скончались, 128 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 168 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 40 453 человек. Общее число умерших - 829, за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 128 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 38 152 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1472 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6647 человек.