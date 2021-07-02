В Кузбассе ожидаются жаркие выходные

После июньского похолодания в Кузбасс вновь вернулось тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: после июньского похолодания в Кузбасс вновь вернулось тепло. Правильнее даже сказать – жара! И жители области ее ощутят уже в ближайшие выходные. Уже начался рост температур, который продолжится и в последующие дни. Так, в пятницу, 2 июля, столбики термометров днем покажут +23…+28 градусов. Ветер правда будет еще прохладным – северо-восточным, но слабым – всего 2-7 метров в секунду. В субботу, 3 июля, ночью +11…+16 градусов, а днем +25…+30 градусов. Ветер уже будет восточным, но все таким же слабым, как и накануне.

В воскресенье, 4 июля, ночью +12…+17 градусов, днем +27…+32 градуса. А в ночь на понедельник, 5 июля термометры покажут +15…+20 градусов, после восхода солнца +29…+34 градусов. Ветер силой 2-7 метров в секунду в эти дни будет дуть с юго-востока. И что самое замечательное – никаких дождей, даже кратковременных в выходные не предвидится.