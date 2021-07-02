Министр природных ресурсов РФ и руководитель Росприроднадзора провели совещание с руководителями угольных предприятий Кузбасса на разрезе "Березовский"

Фото: пресс-служба компании АО "Стройсервис"

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе визита в Кузбасс провели совещание с руководителями угольных компаний региона по вопросам совершенствования отраслевого правового регулирования. Встреча прошла на разрезе «Березовский» компании АО «Стройсервис».

Министерство природных ресурсов и экологии готовит новый закон «О недрах», который будет рассмотрен Государственной Думой РФ. Реформы касаются объектов складирования вскрышных пород – отвалов. В ходе дискуссии было принято предложение угольщиков учитывать отраслевые особенности при подготовке нормативов.

Фото: пресс-служба компании АО "Стройсервис"

Например, у металлургов отвалы могут оказывать влияние на экологию или представлять интерес для повторного извлечения ценных минеральных ресурсов. Отвалы угольных разрезов – это безопасные для экологии горные породы. Наиболее эффективное их использование – формирование эстетичного природного ландшафта. Как положительный пример такого подхода Александр Козлов отметил социальную рекультивацию компании АО «Стройсервис», проведенную в Гурьевском районе, где создан центр отдыха «Салаирские плесы». Разрез «Березовский» планирует создать подобную пляжную зону отдыха с озером на месте отработанного участка недр в Новокузнецком районе.

Обсуждался вопрос проведения ревизии недропользователей для того, чтобы лицензионные участки не доставались недобросовестным компаниям, которые не ведут их разработку: не создают новые рабочие места и не платят налоги.

Фото: пресс-служба компании АО "Стройсервис"

Также по предложению угольщиков управление Росприродназора планирует подготовить административный регламент, регулирующий порядок внесения объектов размещения отходов (в частности, вскрышных пород) в соответствующий государственный реестр.

- Недропользование - самый объёмный источник образования отходов. В год по всей стране - из 7,7 миллиардов тонн промышленных отходов – 7,3 миллиарда тонн – это отходы от добычи полезных ископаемых. При этом основной объем, порядка 85%, составляют вскрышные породы. Более 80 % которых захораниваются в отвалах, после чего они превращаются в отходы. Остальная часть используется для собственных производственных нужд. Вовлечение в хозяйственный оборот отходов недропользования, вскрышных и вмещающих пород – это важный момент, который нужно обсуждать в диалоге. Только в открытом и честном разговоре – мы можем услышать друг друга, найти точки соприкосновения, - сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Поправки в законодательство о недропользовании будут рассмотрены Госдумой осенью этого года.