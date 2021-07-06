В Кузбассе аномальная жара сменится проливными дождями

В Кузбассе после жаркого влияния антициклона придет неустойчивая погода. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе после жаркого влияния антициклона придет неустойчивая погода с ежедневными осадками в виде кратковременных дождей и гроз, которые будут в регионе всю неделю.

Последний день аномальной жары будет во вторник, 6 июля. Сегодня столбики термометров днем покажут +30…+35 градусов. Ветер будет дуть южный 5-10 м/с местами порывы до 20 м/с.

А вот в среду, 7 июля, власть в регионе уже возьмет циклон. В этот день синоптики прогнозируют прохождение холодного атмосферного фронта. Столбики термометров ночью покажут +12…+17 градусов, а днем +19…+24 градусов по югу до +29 градусов. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с местами порывы 20 м/с. Обещают при грозах местами ливневые дожди. В четверг, 8 июля ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градусов. Ветер будет западный 3-8 м/с местами порывы до 16 м/с.

В пятницу, 9 июля погодная обстановка улучшится в ночное время +10…+15 градусов, после восхода солнца +22…+27 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с местами порывы до 12 м/с.

А в целом, по прогнозам метеорологов Западно-Сибирского гидрометцентра, июль в регионе будет на 1,5-2,5 градуса теплее нормы. Среднесуточные температуры будут выше обычных +17…+22 градусов. Количество осадков предполагается в пределах среднемноголетних значений. Обещает быть теплым и август, его среднемесячная температура ожидается выше нормы на 1-1,5 градуса.