Владимир Путин лично поздравил кузбассовцев с 300-летием региона

Фото: пресс-служба АПК.

Президент России Владимир Путин поздравил кузбассовцев с 300-летием региона. Причем сделал это лично, посетив с рабочим визитом областной центр - город Кемерово. Глава государства выступил с речью в ледовом дворце «Кузбасс», где и поздравил жителей области с юбилеем - с 300-летием с начала промышленного освоения региона.

- Дорогие друзья! Рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории нашей страны – 300-летие Кузбасса.

Сердечно поздравляю вас с праздником — с праздником в честь легендарного шахтёрского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность, и, безусловно, в честь всех, кто живёт и работает здесь сегодня, приумножает достижения и заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, в подъём целых отраслей и территорий России невозможно переоценить, - сказал президент собравшимся в зале ЛДК.

Фото: пресс-служба АПК

Также в своей речи Владимир Путин отметил, что в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест. А также обозначил ряд других позитивных изменений, которые запланированы в рамиках принятой в марте стратегии социально-экономического развития Кузбасса.

- У Кемеровской области – Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России. И этот потенциал обязательно будет реализован, чтобы все, кто живет на этой прославленной шахтёрской земле, почувствовали изменения к лучшему, - сказал президент.

Фото: пресс-служба АПК

Добавим, что до своего появления в ледовом дворце, Владимир Путин вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым успел возложить цветы к монументу «Память шахтёрам Кузбасса» на Красной горке, проверил ход строительства образовательной части Сибирского кластера искусств, посетил Кемеровское президентское кадетское училище, где ему показали видеопрезентацию о Елыкаевской школе, отремонтированной по губернаторской программе «Моя новая школа».

Завершающей точкой визита главы государства станет двусторонняя встреча Владимира Путина с губернатором Кузбасса. ее итоги будут озвучены позднее.