В Мысках пройдет концерт «Группы 312», приуроченный к 300-летию Кузбасса

Музыканты обещают яркую, насыщенную программу. Фото: Город 312.

В Мыски 10 июля приедет столичная группа «Город 312». Мероприятие приурочили к 300-летию Кузбасса. Расходы на организацию и проведение концерта взяла на себя Группа «Сибантрацит» (в Кузбассе расположено одно из ее предприятий – ООО «Разрез Кийзасский»).

Музыканты обещают яркую, насыщенную программу. Зрители смогут услышать такие хиты, как «Останусь», «Вне зоны доступа», «Обернись», «Девочка, которая хотела счастья» и многие другие. По бокам сцены будут установлены два больших экрана, на которых будет вестись трансляция концерта.

Концерт начнется в 22.00 на главной площади города по адресу улица Первомайская, 15.

Напомним, что первый альбом группы «Город 312» вышел в 2005 году и получил название «213 дорог». В том же году композиция «Останусь» стала саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова «Дневной дозор». В репертуаре группы есть как джазовые композиции, так и песни в стиле хэви-метал и рок. Сейчас группа работает над очередным сборником. «Город 312» регулярно принимает участие в российских рок-фестивалях.