Владимир Путин назвал безусловным приоритетом повышение качества жизни в Кузбассе

Фото: пресс-служба АПК.

Во вторник, 6 июля, Кузбасс отмечал юбилей. В этот же день президент России Владимир Путин побывал в Кемерове с рабочей поездкой для участия в памятных мероприятиях по случаю 300-летия начала промышленного освоения региона.

Логично, что сначала он посетил символическое место рождения Кузбасса - возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса» в музее-заповеднике «Красная горка», исторической части Кемерова, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля.

Дальше президента ждало знакомство с новейшими объектами областного центра, появившимися за последние три года.

Фото: пресс-служба АПК.

«Конфетка»

Первый из них, правда, еще находится в состоянии активного строительства. Это - культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, создаваемого в Кемерове в рамках национального проекта «Культура». Центр объединит на одной площадке филиалы ведущих российских театров, музеев и творческих вузов, будет включать в себя концертные и музейно-выставочные пространства. Судя по всему, президент остался доволен увиденным, отметив, что, благодаря новым культурным объектам, жителям Сибири не надо будет ездить ни в Москву, ни в Петербург. Позднее Путин подробнее оценил идею кластера в своей поздравительной речи в ледовом дворце.

А проект Театра оперы и балета в составе музейно-театрального комплекса президент во время осмотра даже назвал «конфеткой».

Напомним, что Кузбасс в 2018 году стал одним из четырех регионов (наряду с Приморьем, Севастополем и Калининградской областью), получившим право на строительство культурного кластера. Музейно-театральный комплекс должен быть открыт до 2023 года, помимо Театра оперы и балета (филиала Мариинского театра), в него войдут филиалы Государственного Русского музея, музыкальной школы при консерватории Чайковского, где смогут получать высшее образование студенты. Также будут созданы фондохранилище и реставрационный центр.

Фото: пресс-служба АПК.

Аты-баты, мы теперь - кадетки?

Многие россияне, смотрящие в последние годы Парад Победы в Москве, вероятно, обратили внимание, как эффектно и красиво разбавили мужской строй женские формирования из студенток военных университетов и курсанток военных училищ. Похоже, в обозримом будущем телезрители смогут оценить и выправку молодых кемеровчанок. Во всяком случае, во время посещения главой государства Кемеровского президентского кадетского училища Министерства обороны России, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о плане строительства новых объектов рядом с территорией образовательного учреждения и о желании набрать в связи с этим чисто женский курс из 60 воспитанниц. По словам губернатора, на обучение девочек в кадетском училище уже сейчас есть огромный спрос. Президент идею одобрил: подобный опыт в России уже есть, и он себя оправдал. Кроме специальной подготовки, по словам Владимира Путина, в девичьей программе обучения есть также музыка и танцы.

Напомним, что Президентское кадетское училище в Кемерове - гордость кузбасских властей. Объект начали возводить буквально с нуля как раз по поручению главы государства в декабре 2018 года. Первые курсанты начали обучение уже в следующем году.

Владимир Путин также ознакомился с видеопрезентацией Елыкаевской средней общеобразовательной школы имени Н. И. Масалова. Видеоряд президенту понравился: «оборудование хорошее и выглядит красиво, по-современному», - оценил он.

Фото: пресс-служба АПК.

Огромный потенциал

В плотном рабочем графике Владимир Путин нашел время для посещения Ледового дворца «Кузбасс», где в это вечер проходили юбилейные торжества. ЛДК - самое большое за Уралом ледовое спортивное сооружение, и президент назвал его символом позитивных перемен в жизни региона.

Глава государства обратился с поздравлением к жителям региона:

- Сердечно поздравляю вас с праздником, с праздником в честь легендарного шахтерского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность, и безусловно, в честь всех, кто живет и работает здесь сегодня, приумножает достижения и заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, в подъем целых отраслей и территорий России невозможно переоценить, - сказал Владимир Путин.

Фото: пресс-служба АПК.

Говорил он не только о заслугах региона, но и его потенциальном развитии, отметив, что Кузбасс, как центр сибирской экономики, имеет огромный потенциал. Президент призвал активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места не только в отраслях добычи угля, металлургии, химической сферы, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном и туристическом комплексе:

- Назову конкретную цифру. В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест.

Приоритетами станут также строительство и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерова, обновление системы общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей туристического курорта Шерегеш.

А безусловным приоритетом, подчеркнул президент, станет повышение качества жизни в городах и селах Кузбасса, их благоустройство.

Фото: пресс-служба АПК.

О будущем региона речь зашла на встрече президента с губернатором. Как рассказал Сергей Цивилев, в регион пошли инвестиции: только на Санкт-Петербургском экономическом форуме было подписано соглашений на 300 миллиардов рублей.

- Инвесторы в Кузбасс поверили, они увидели здесь развитие - это самое большое достижение, - отметил глава региона.

Также губернатор попросил поддержать на условиях софинансирования строительство спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове. Напомним, что там собираются через год проводить матчи чемпионата мира по волейболу. Президент пообещал рассмотреть вопрос.