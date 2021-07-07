Программа празднования 300-летия Кузбасса: полный план мероприятий в Кемерове

Торжества в честь юбилея региона состоятся во всех 34 муниципалитетах. Фото: Администрация города Кемерово.

Администрация Кемерова опубликовала полный план мероприятий юбилейной недели, посвященных празднованию 300-летия Кузбасса. Торжества в честь юбилея региона состоятся во всех 34 муниципалитетах.

Программа празднования 300-летия Кузбасса охватывает несколько дней. Каждый из дней с 6 по 10 июля будет тематическим и пройдет под своим девизом:

7 июля - День истории и традиций. В среду, в 16.00 в разных районах города проведут ряд мероприятий. На площади Волкова пройдет презентация монографии «История города Кемерово и окрестностей с древнейших времен до начала XX века» с участием авторов - историков и археологов. Также отправится автобусная экскурсия «Город, рожденный углем» от музея-заповедника «Красная Горка». В линейном парке бульвара Строителей пройдет фестиваль краеведческих настольных и напольных игр, книжно-иллюстративные выставки, книжный развал, краеведческая викторина «300 лет Кузбасс» и фестиваль «Историческое кино».

8 июля - День семьи, любви и верности. В 10.00 в музее-заповеднике «Красная Горка» вручат медали за «Любовь и верность» семьям заслуженных кемеровчан, которые прожили в браке более 50 лет. Также состоится праздничная программа.

В 16.00 в линейном парке бульвара Строителей пройдет «Межнациональный семейный фестиваль - Кемерово». Для гостей организуют развлекательные площадки, фото- и лаунж-зоны. Кроме того, для семей проведут конкурсы, игры и спортивные состязания, катания на лошадях и пони. Также состоится концерт с участием представителей национальных общественных организаций и артистов города.

9 июля - День спортивных достижений. В центре спорта «Шахтер» и на стадионе «Сибиряк» проведут турниры по мини-футболу. Начало - в 9.00 и 10.00. В сквере Искусств в 10.00 состоится фестиваль скандинавской ходьбы. На набережной Кировского района в это же время будут работать спортивные площадки. Кроме того, пройдут турниры по стритболу, настольному теннису и шуточные эстафеты. На стадионе «Химик» в 11.00 состоится открытие памятной доски, посвященной братьям Константину и Александру Журавлевым. Они выдающиеся мастера русского хоккея, которые в 1954-м и 1955 годах привели кемеровский «Шахтер» к победе в чемпионате РСФСР. В 20.00 на стадионе откроется массовое катание на льду. Стоимость билетов - от 100 до 360 рублей.

В Комсомольском парке имени Веры Волошиной в 12.00 состоятся заезды на роликовых коньках и велосипедах. В парке Жукова с 16.00 будет работать ознакомительная площадка для желающих научиться стрелять из лука. Также будет гала-концерт регионального фестиваля-конкурса хоров и ансамблей «Я славлю тебя, Кузбасс!» и регионального проекта «Для тебя, Кузбасс!».

10 июля - День культурных достижений. На улице Весенней с 10.00 в рамках проекта «Арт-квартал» будут действовать творческие мастерские под открытым небом и пленэры. Также в течение дня в трех отделах краеведческого музея проведут экскурсии. В линейном парке бульвара Строителей и на набережной в Кировском районе в 12.00 состоятся юбилейные концерты. Кроме того, жителей ожидают мастер-классы и выставки (на бульваре) и показательные выступления исторических и патриотических клубов (на набережной). В драмтеатре покажут «Между делом» Евгения Гришковца в 17.00, а на площадке возле театра кукол - «Дачную историю». В «Кузбасскино» в 22.00 пройдет кинопоказ под открытым небом фильма «Со дня вершины». Спортивная драма основана на реальных событиях, произошедших с нашим земляком - чемпионом юношеской сборной по горным лыжам Алексеем Мошкиным.

На Московской площади в 18.00 пройдет большой праздничный концерт, в котором выступят группы «Фабрика», «Дискотека Авария», а также Тrue Party Band из Санкт-Петербурга. Программу празднования 300-летия Кузбасса завершат красочным салютом, который состоится здесь же в 23.00.