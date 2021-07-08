Гастроли театра Олега Табакова, дегустация национальных блюд, бесплатные концерты и мастер-класс по фокусам: как интересно провести выходные в Кемерове

Спектакль «Старший сын» в постановке московского театра. Фото: театр Олега Табакова.

«Табакерка» для кемеровчан

В столицу Кузбасса с гастролями приезжает Московский театр Олега Табакова.

Знаменитая «Табакерка» - театр Олега Табакова уже не один раз привозила в Кузбасс свои спектакли. В этом году в рамках больших гастролей кемеровчане и гости областного центра увидят «Старшего сына» по пьесе Алекесандра Вампилова и «Куклу для невесты» по пьесе Александра Коровкина.

Театральным завсегдатаям несомненно будет интересно сравнить «Старшего сына» гостей из столицы с постановкой кемеровского театра для детей и молодежи, где этот спектакль с успехом идет уже не один сезон.

Напомним развитие событий в «Старшем сыне» начинается с того, что два молодых человека, опоздавших на последнюю электричку, в поисках ночлега звонят в дверь первой попавшейся квартиры. Чтобы их оставили переночевать, один из них представляется сыном хозяина, о котором тот не подозревал. Хозяева квартиры ему верят и принимают парней, в прямом смысле слова, как родных. Так у отставного музыканта Сарафанова появляется старший сын, а у его детей - старший брат. Новоиспеченный «сын» Бусыгин даже не подозревает, сколько сюрпризов всем обитателям квартиры Сарафанова и ему самому готовит этот легкомысленный и отчаянный ночной визит.

Когда-то Пушкин устами Моцарта советовал в грустные минуты перечесть «Женитьбу Фигаро». В те минуты, когда вы готовы утратить веру в человечество, нужно прочитать или посмотреть «Старшего сына» Вампилова Это великая пьеса об абсолютной любви, на которую способны редкие люди.

А вот «Куклу для невесты», которую покажут 15 июля, наиболее точно характеризует сам автор пьесы, определив ее жанр как «деревенские страдания». Каждый из героев страдает по-своему. Засидевшаяся в девках Лиза, готовящаяся выйти замуж за торговца с рынка, начинает страдать, когда в деревне появляется статный отставной офицер Сергей, кажущийся ей лучше собственного избранника. Лизин сосед, разбитной пьяница Колька, страдает от вечного похмелья и нехватки денег на водку, а Лизина матушка - от того, что дочка замуж собралась и вот-вот покинет родной дом. Эта комедия с элементами мелодрамы и детектива не оставляет зрителей равнодушными. Хотя некоторые и считают, что в ней слишком реально подается суровая действительность деревни в российской глубинке, но большинство восторгаются, тем как автор достоверно отразил характер русского человека.

Театр драмы Кузбасса

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75

13, 14 и 15 июля, начало в 19.00

Цена билетов: 2000 рублей

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Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

И хлеб, и зрелища

Идем на фестиваль национальных культур.

В Кемерове состоится масштабный фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы».

Праздник стартует на центральной парковой аллее масштабным и зрелищным шествием участников фестиваля в национальных костюмах. Затем на сцене парка состоится яркий праздничный концерт, а вдоль большой фестивальной аллеи разместится выставка изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Кузбасс многонациональный».

Для гостей будут организованы презентации народных костюмов, дегустация национальной кухни, праздничная торговля.

В течение праздника все желающие смогут сделать оригинальные снимки в фотозонах, принять участие в тематических мастер-классах и даже научиться правильно водить хоровод!

Парк Победы имени Жукова

10 июля, начало в 12.00

Вход свободный

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В рамках Дня открытых дверей коллектив областной филармонии приготовил сразу несколько мероприятий. Фото: филармония Кузбасса.

Филармония открывает двери

Слушаем концерты и смотрим с детьми спектакль и фокусы.

В Государственной филармонии Кузбасса состоится День открытых дверей. И для своих зрителей коллектив учреждения приготовил сразу несколько мероприятий, посетить которые можно хотя и по билетам, но их можно взять бесплатно в кассе филармонии перед началом мероприятия.

День открытых дверей начнется утренним концертом вокальной музыки «Летний экспромт». В исполнении солистов-вокалистов филармонии - лауреатов международных конкурсов, прозвучат русские, неаполитанские, советские песни, а также популярные вокальные номера из оперетт, мюзиклов и кинофильмов.

В 16.00 на встречу зрителей приглашает Губернаторский оркестр русских народных инструментов. На концерте прозвучат произведения из золотого фонда оркестра: русские народные песни, романсы, оркестровые произведения, страницы отечественной и зарубежной классики. А завершит этот день концерт органного исполнительского искусства и вокальной музыки в сопровождении органа. Посетители филармонии услышат немецкие, французские произведения для органа, органные переложения русской и итальянской музыки, а также светские и духовные песни, оперные арии и дуэты в ансамбле с органом.

А для своих юных зрителей сотрудники фиилармонии приготовили отдельную развлекательную программу. Она пройдет на Площади искусств перед Филармонией Кузбасса. В 12.00 здесь распахнет свои двери интерактивная площадка «Лига волшебников», в рамках которой состоится выставка «Волшебные миры Гарри Поттера» и мастер-класс по фокусам, а в 14.00 начнется спектакль-игра по стихотворениям Агнии Барто «Про мальчишек и девчонок».

«Мы с Тамарой ходим парой…», «Вышла Лидочка вперед. Лида прыгалку берет...», «Драмкружок, кружок по фото, хоркружок - мне петь охота…» - строки, которые эхом отзываются в памяти каждого ребенка, большого или маленького.

Простые и добрые стихотворения Агнии Барто идеально совпадают с детским восприятием мира и ненавязчиво, без назидания учат дружбе, ответственности, любви и бережному отношению к близким. Их читают малышам в самом раннем возрасте. Их легко запоминают и рассказывают наизусть.

Молодые артисты литературного театра «Слово» Екатерина Синицына, Ольга Ткаченко, Максим Герцев, Илья Епифанов приглашают зрителей на спектакль по стихотворениям любимой поэтессы.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

10 июля, начало в 10.00, 16.00 и 17.30, начало мероприятий для детей в 12.00 и 14.00

Вход свободный