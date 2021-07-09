«Стрижи» в Кузбассе: где, когда и во сколько смотреть авиашоу

В Кузбасс прилетели семь истребителей. Фото: Федор БАРАНОВ

300-летие начала промышленного освоения региона в Кузбассе запланировано отметить с размахом. Одной из главных изюминок праздничных мероприятий должно стать выступление в субботу, 10 июля, пилотажной группы «Стрижи». В среду, 7 июля воздушные асы на семи истребителях Миг-29 уже прибыли в Кемерово. Но фигуры высшего пилотажа летчики будут выполнять полноценной шестеркой.

Пилоты пообещали показать в Кузбассе полный комплекс фигур, которые возможно выполнить на их истребителях, а это более 30 фигур: различные перестроения в составе шестерки, в разных строях, таких как: «пирамида», «стрела», «копье». А также одиночный высший пилотаж: «петлю Нестерова», «косую петлю», «боевые развороты», «виражи» в режиме максимальной работы двигателя и на форсаже.

При условии хорошей погоды, авиашоу над акваторией Томи начнется в 17.00 и продлится около 40 минут: 25-30 минут - группой, и одиночные выступления - около десяти минут. Лучшими наблюдательными площадками станут Московская площадь, пригорки возле ТЦ «Лапландия» и «Магнит», Притомская набережная в центре города и смотровая площадка Соснового бора возле надписи «Кузбасс» на правом берегу реки.

Авиашоу продлится примерно 40 минут. Фото: Федор БАРАНОВ

Однако увидеть асов и оценить их мастерство смогут и жители других территорий области: в честь 300-летия «Стрижи», стартовав в 12.00 из Кемерова пролетят над Ленинском-Кузнецким, Беловом, Киселевском, Прокопьевском, Новокузнецком, Мысками, Междуреченском и Юргой. (Подробнее смотрите: «Где наблюдать за полетом авиагруппы?»).

Губернатор Кузбасса отметил, что изначально в плане не было пролета над Юргой, но, так как это родной город командира группы Дениса Кузнецова, маршрут скорректировали. Кроме того, командир «Стрижей» сможет таким способом лично поздравить земляков

ВАЖНО!

Жителей просят во время полетов «Стрижей» отказаться от использования квадрокоптеров и запуска воздушных шаров. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность полетов

На авиашоу летчики покажут более 30 фигур высшего пилотажа Фото: Федор БАРАНОВ

Подробности

Где наблюдать за полетом авиагруппы?

Ленинск-Кузнецкий: Площадь торжеств им. Мазикина с 12.10

Белово: Центральная площадь с 12.20

Киселевск: Площадь торжеств Красного камня с 12.20

Прокопьевск: проспект Строителей с 12.21

Новокузнецк: Площадь общественных мероприятий с 12.25

Мыски: Площадь общественных мероприятий с 12.35

Междуреченск: Весенняя площадь, с 12.37.

9 июля с 12.00 до 13.00 - по этому маршруту летчики проведут ознакомительный полет, а с 17.00 до 17.40 в Кемерове - над акваторией Томи - пройдет репетиция показательного выступления «Стрижей».

Справка «КП»

Кто такие «Стрижи»?

«Стрижи» - это авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Была сформирована 6 мая 1991 года на базе 234-го гвардейского Проскуровского авиаполка из лучших летчиков подмосковной авиабазы Кубинка. Входит в состав Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба.