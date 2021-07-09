МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Кузбассе

Исследование подтверждает, что интернет МегаФона по-прежнему самый быстрый в Кемеровской области. Фото: пресс-служба МегаФон.

Компания Ookla, мировой лидер в области тестирования и анализа скорости интернета, опубликовала результаты независимого исследования по качеству мобильного интернета в России. МегаФон показал лучшие результаты в стране, опередив других операторов по всем ключевым показателям.

Исследование основано на более чем 7 млн замеров скорости мобильного интернета в разных частях России с января по июнь 2021 года. Ookla проанализировала данные о скорости, которые получили российские пользователи приложения Speedtest®. Замеры проводились на более чем 1,4 млн уникальных смартфонов. Методика исследования позволяет собрать наиболее объективные данные по всем операторам и регионам.

Средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,92 Мбит/с, скорость загрузки данных 11,90 Мбит/с. В Москве средняя скорость скачивания составила 48,85 Мбит/с, в Санкт-Петербурге - 33,19 Мбит/с, Самаре - 25,21 Мбит/с, Краснодаре - 25,76 Мбит/с, Екатеринбурге - 32,73 Мбит/с, Новосибирске - 41,05 Мбит/с, Владивостоке - 43,03 Мбит/с.

Исследование подтверждает, что интернет МегаФона по-прежнему самый быстрый в Кемеровской области. Более того, компания за год увеличила среднюю скорость скачивания в регионе с 31,65 Мбит/с до 35,9 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам около 55 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. В битве двух столиц по скоростям лидирует Новокузнецк - 41,5 Мбит/сек, в Кемерове средняя скорость загрузки данных - 37,9 Мбит/сек.

Высокие скорости мобильного интернета позволяют абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в ТикТоке минутное видео можно всего за считанные секунды. «МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы. Все это мы учитываем как при развитии сети, так и в разработке тарифов и опций. Наши абоненты не только сами пользуются мобильным интернетом на максимальных скоростях, но и могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет со смартфона своим друзьям и близким», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В первом полугодии 2021 года МегаФон развивал сеть ускоренными темпами, за это время было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов.

Компания также продолжает переводить частотные диапазоны, выделенные для сетей второго и третьего поколений, под сервисы LTE, объединяя их для достижения более высоких скоростей.

Ознакомиться с полным исследованием Ookla можно здесь.