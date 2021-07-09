На разрезе «Березовский» начали применять нанотехнологии для подавления пыли на дорогах

Технологические дороги разреза обрабатывают специальным наносоставом для долговременного пылеподавления. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Новый способ пылеподавления на технологических дорогах внедрила компания АО «Стройсервис». Первой испытательной площадкой стал разрез «Березовский».

Теперь технологические дороги разреза обрабатывают специальным наносоставом для долговременного пылеподавления. Классический способ обработки дорог водой также помогает сдерживать пыль. Но длительность эффекта зависит от погоды, чем выше температура, тем чаще требуется поливать дороги. А специальный наносостав с кальцием дихлорида «Антипыль» марки Д (долговременный) от отечественного производителя, связывает пыль на срок до семи дней! При этом средство не оказывает влияния ни на кузова автомобилей, ни на на экологию, успешно прошло экспертизу Федерального медико-биологического центра и имеет сертификат соответствия.

Средство не оказывает влияния на экологию. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

В настоящее время на разрезе «Березовский» помимо технологических дорог пылеподавляющим составом обрабатывают и основные траншеи на участках горных работ. Также проводится эксперимент по связыванию пыли на угольных складах предприятия.

Методика долговременного пылеподавления будет внедрена на всех угольных предприятиях АО «Стройсервис».