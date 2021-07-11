«Стрижи» поздравили кузбассовцев с 300-летием региона: как это было

«Стрижи» пролетели над девятью городами Кузбасса. Фото: Федор БАРАНОВ

Авиационная группа «Стрижи» поздравила кузбассовцев с 300-летием региона, пролетев над городами Кемеровской области и проведя показательные выступления в Кемерове.

Авиашоу в столице Кузбасса продолжалось 36 минут: кемеровчане и гости города увидели более 30 фигур высшего пилотажа и оценили соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, а также слаженные маневры перестроений летчиков в шестерке.

Авиашоу состоялось в Кемерове. Фото: Федор БАРАНОВ

Зрители могли увидеть такие пилотажные порядки как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло», «копье», а также такие фигуры как петля Нестерова, более известная как мертвая петля, «косая петля», «бочка», «вираж» и другие. Выступление закончилось эффектным роспуском самолетов «тюльпаном».

Воздушные асы демонстрировали одиночный и групповой пилотаж на высоте от 500 до 1800 метров на скорости от 300 до 900 километров в час.

Показательные выступления начались в 17.00. Фото: Федор БАРАНОВ

- Демонстрация уникальных фигур высшего пилотажа от российских асов стала нашим подарком кузбассовцам к юбилею региона, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Добавим, что командир группы Денис Кузнецов родился в кузбасском городе Юрга и таким образом поздравил родной регион с юбилеем.

Публикуем фото со «Стрижами» в Кемерове 10 июля 2021 года от фотокорреспондента «Комсомолки».

За полетом воздушных асов наблюдали тысячи кемеровчан и гостей города. Фото: Федор БАРАНОВ

Пилоты показали более 30 фигур высшего пилотажа. Фото: Федор БАРАНОВ

Самолеты летали над Томью. Фото: Федор БАРАНОВ

Пилотажные порядки менялись на ходу. Фото: Федор БАРАНОВ

«Стрижи» летали со скоростью 300-900 километров в час. Фото: Федор БАРАНОВ

Среди показанных элементов была и петля Нестерова, она же - мертвая петля. Фото: Федор БАРАНОВ

Яркие самолеты было хорошо видно в голубом небе. Фото: Федор БАРАНОВ

Погода в день показательных выступлений не подвела: было малооблачно. Фото: Федор БАРАНОВ

Минимальная высота полета была около 500 метров. Фото: Федор БАРАНОВ

«Стрижи» впервые прилетели в Кузбасс. Фото: Федор БАРАНОВ

Истребители несколько раз взмывали вертикально вверх. Фото: Федор БАРАНОВ

Смотровые площадки были усыпаны людьми, дети визжали от восторга. Фото: Федор БАРАНОВ

«Стрижи» летают на истребителях Миг-29 Фото: Федор БАРАНОВ

Авиашоу продолжалось 36 минут. Фото: Федор БАРАНОВ