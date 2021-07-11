«Стрижи» поздравили кузбассовцев с 300-летием региона: как это было

«Стрижи» пролетели над девятью городами Кузбасса.
Фото: Федор БАРАНОВ
Авиационная группа «Стрижи» поздравила кузбассовцев с 300-летием региона, пролетев над городами Кемеровской области и проведя показательные выступления в Кемерове.
Авиашоу в столице Кузбасса продолжалось 36 минут: кемеровчане и гости города увидели более 30 фигур высшего пилотажа и оценили соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, а также слаженные маневры перестроений летчиков в шестерке.
Авиашоу состоялось в Кемерове.
Фото: Федор БАРАНОВ
Зрители могли увидеть такие пилотажные порядки как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло», «копье», а также такие фигуры как петля Нестерова, более известная как мертвая петля, «косая петля», «бочка», «вираж» и другие. Выступление закончилось эффектным роспуском самолетов «тюльпаном».
Воздушные асы демонстрировали одиночный и групповой пилотаж на высоте от 500 до 1800 метров на скорости от 300 до 900 километров в час.
Показательные выступления начались в 17.00.
Фото: Федор БАРАНОВ
- Демонстрация уникальных фигур высшего пилотажа от российских асов стала нашим подарком кузбассовцам к юбилею региона, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Добавим, что командир группы Денис Кузнецов родился в кузбасском городе Юрга и таким образом поздравил родной регион с юбилеем.
Публикуем фото со «Стрижами» в Кемерове 10 июля 2021 года от фотокорреспондента «Комсомолки».
За полетом воздушных асов наблюдали тысячи кемеровчан и гостей города.
Фото: Федор БАРАНОВ
Пилоты показали более 30 фигур высшего пилотажа.
Фото: Федор БАРАНОВ
Самолеты летали над Томью.
Фото: Федор БАРАНОВ
Пилотажные порядки менялись на ходу.
Фото: Федор БАРАНОВ
«Стрижи» летали со скоростью 300-900 километров в час.
Фото: Федор БАРАНОВ
Среди показанных элементов была и петля Нестерова, она же - мертвая петля.
Фото: Федор БАРАНОВ
Яркие самолеты было хорошо видно в голубом небе.
Фото: Федор БАРАНОВ
Погода в день показательных выступлений не подвела: было малооблачно.
Фото: Федор БАРАНОВ
Минимальная высота полета была около 500 метров.
Фото: Федор БАРАНОВ
«Стрижи» впервые прилетели в Кузбасс.
Фото: Федор БАРАНОВ
Истребители несколько раз взмывали вертикально вверх.
Фото: Федор БАРАНОВ
Смотровые площадки были усыпаны людьми, дети визжали от восторга.
Фото: Федор БАРАНОВ
«Стрижи» летают на истребителях Миг-29
Фото: Федор БАРАНОВ
Авиашоу продолжалось 36 минут.
Фото: Федор БАРАНОВ
Выступление закончилось эффектным роспуском самолетов «тюльпаном».
Фото: Федор БАРАНОВ