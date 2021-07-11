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Общество11 июля 2021 9:20

«Стрижи» поздравили кузбассовцев с 300-летием региона: как это было

Фото полета «Стрижей» в Кемерове 10 июля 2021 года
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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«Стрижи» пролетели над девятью городами Кузбасса.

«Стрижи» пролетели над девятью городами Кузбасса.

Фото: Федор БАРАНОВ

Авиационная группа «Стрижи» поздравила кузбассовцев с 300-летием региона, пролетев над городами Кемеровской области и проведя показательные выступления в Кемерове.

Авиашоу в столице Кузбасса продолжалось 36 минут: кемеровчане и гости города увидели более 30 фигур высшего пилотажа и оценили соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, а также слаженные маневры перестроений летчиков в шестерке.

Авиашоу состоялось в Кемерове.

Авиашоу состоялось в Кемерове.

Фото: Федор БАРАНОВ

Зрители могли увидеть такие пилотажные порядки как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло», «копье», а также такие фигуры как петля Нестерова, более известная как мертвая петля, «косая петля», «бочка», «вираж» и другие. Выступление закончилось эффектным роспуском самолетов «тюльпаном».

Воздушные асы демонстрировали одиночный и групповой пилотаж на высоте от 500 до 1800 метров на скорости от 300 до 900 километров в час.

Показательные выступления начались в 17.00.

Показательные выступления начались в 17.00.

Фото: Федор БАРАНОВ

- Демонстрация уникальных фигур высшего пилотажа от российских асов стала нашим подарком кузбассовцам к юбилею региона, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Добавим, что командир группы Денис Кузнецов родился в кузбасском городе Юрга и таким образом поздравил родной регион с юбилеем.

"Стрижи" поздравили кузбассовцев с 300-летием региона

Публикуем фото со «Стрижами» в Кемерове 10 июля 2021 года от фотокорреспондента «Комсомолки».

За полетом воздушных асов наблюдали тысячи кемеровчан и гостей города.

За полетом воздушных асов наблюдали тысячи кемеровчан и гостей города.

Фото: Федор БАРАНОВ

Пилоты показали более 30 фигур высшего пилотажа.

Пилоты показали более 30 фигур высшего пилотажа.

Фото: Федор БАРАНОВ

Самолеты летали над Томью.

Самолеты летали над Томью.

Фото: Федор БАРАНОВ

Пилотажные порядки менялись на ходу.

Пилотажные порядки менялись на ходу.

Фото: Федор БАРАНОВ

«Стрижи» летали со скоростью 300-900 километров в час.

«Стрижи» летали со скоростью 300-900 километров в час.

Фото: Федор БАРАНОВ

Среди показанных элементов была и петля Нестерова, она же - мертвая петля.

Среди показанных элементов была и петля Нестерова, она же - мертвая петля.

Фото: Федор БАРАНОВ

Яркие самолеты было хорошо видно в голубом небе.

Яркие самолеты было хорошо видно в голубом небе.

Фото: Федор БАРАНОВ

Погода в день показательных выступлений не подвела: было малооблачно.

Погода в день показательных выступлений не подвела: было малооблачно.

Фото: Федор БАРАНОВ

Минимальная высота полета была около 500 метров.

Минимальная высота полета была около 500 метров.

Фото: Федор БАРАНОВ

«Стрижи» впервые прилетели в Кузбасс.

«Стрижи» впервые прилетели в Кузбасс.

Фото: Федор БАРАНОВ

Истребители несколько раз взмывали вертикально вверх.

Истребители несколько раз взмывали вертикально вверх.

Фото: Федор БАРАНОВ

Смотровые площадки были усыпаны людьми, дети визжали от восторга.

Смотровые площадки были усыпаны людьми, дети визжали от восторга.

Фото: Федор БАРАНОВ

«Стрижи» летают на истребителях Миг-29

«Стрижи» летают на истребителях Миг-29

Фото: Федор БАРАНОВ

Авиашоу продолжалось 36 минут.

Авиашоу продолжалось 36 минут.

Фото: Федор БАРАНОВ

Выступление закончилось эффектным роспуском самолетов «тюльпаном».

Выступление закончилось эффектным роспуском самолетов «тюльпаном».

Фото: Федор БАРАНОВ

Лучшая в мире пилотажная группа в небе над Кемеровом
Общество: ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК