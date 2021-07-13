На неделе в Кузбассе прогнозируют зной, шторм и сильные ливни

Погода будет теплой, но постепенно всю область охватят осадки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбасс пришел циклон из Казахстана. Поэтому в ближайшие дни погода будет теплой, но постепенно всю область охватят осадки. Так, во вторник, 13 июля столбики термометров днем покажут +24…+29 градусов, местами +18…+23 градусов. Ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду. Местами кратковременные дожди и грозы.

В среду, 14 июля, в Кузбасс придет еще один – более обширный циклон. И он принесет с собой не только повышение температуры - ночью столбики термометров покажут +13…+18 градусов, а днем +24…+29, местами до +34 градусов, - но и ливневые дожди, и шквалистое усиление ветра с 2-7 до 18 метров в секунду.

Непогода усилится с прохождением холодного фронта в четверг, 15 июля. Ночью столбики термометров покажут +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов. Ветер будет юго-западный 6-11 метров в секунду, а при грозах возможны штормовые порывы до 22 метров в секунду. В пятницу, 16 июля, станет чуть прохладнее: в ночное время +12…+17 градусов, при солнце в зените +20…+25 градусов. Ветер останется юго-западным силой 5-10 метров в секунду, и порывами до 20 метров в секунду. Также ожидаются кратковременные дожди и грозы.