Россельхозбанк объявляет набор на второй для Кузбасса поток проекта «Школа фермера»

Фото: КузГСХА.

В Кузбассе при поддержке регионального Министерства сельского хозяйства стартует набор на второй в этом году поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера».

Цель программы – помочь всем желающим научиться вести рентабельный фермерский бизнес. Занятия будут полезны как для начинающих аграриев, так и для тех, кто уже ведет свое дело, но мечтает повысить квалификацию. Обучение участников проекта будет вестись на базе Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии с привлечением внешних экспертов. Всю стоимость обучения для прошедших конкурсный отбор участников проекта оплачивает Россельхозбанк.

- «Школа фермера» показала себя успешным проектом, который помог нам выявить много инициативных предпринимателей с интересными идеями по развитию аграрного бизнеса в регионе, – говорит Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов. – Мы решили, что этот проект необходимо развивать и дальше. Считаем, что уже опробованный нами подход по выбору новых приоритетных направлений, где у фермеров области имеется заметный потенциал для роста и развития, полностью оправдал себя. Поэтому для очередного потока «Школы фермера» в Кузбассе при активном участии Минсельхоза были выбраны такие востребованные и перспективные для регионального АПК направления как «Управление трансформацией предприятия молочного скотоводства» и «Организация и управление мясным скотоводством»».

- Мы искренне признательны за поддержку проекта Правительству Кемеровской области - Кузбасса и Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, - отмечает директор Кемеровского филиала РСХБ Виктор Кобзев. – Банк с самого старта этой инициативы ориентирован на то, чтобы оказать максимальную поддержку малому бизнесу и начинающим предпринимателям, учитывая специфику каждого региона, где запускается «Школа фермера».

- Первый поток студентов показал уже хорошие результаты: кто-то начал строить свой бизнес, а кто-то уже получил гранты на 300 000 рублей от АО «Россельхозбанк». За проектным обучением будущее, просто в России этот подход пока в новинку. В целом тренд на инновации в аграрном секторе уже существует. Кузбасская ГСХА будет развивать этот тренд на программе «Школа фермера»», - пояснила врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.

В течение двух месяцев с октября по декабрь 2021 слушатели пройдут 250-часовой теоретический курс профессиональной переподготовки. Участникам Школы предстоит пройти как теоретическое изучение современных методов хозяйствования, так и практику на успешных сельхозпредприятиях. Слушатели «Школы фермера», успешно защитившие свои бизнес-проекты, получат дипломы о переподготовке государственного образца, а также возможность претендовать на грантовую поддержку своих предпринимательских инициатив.

В конкурсе могут принять участие:

- главы крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на сельской территории (сельской агломерации) Кемеровской области,

- представители сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих кооперативов, зарегистрированных на сельской территории (сельской агломерации) Кемеровской области,

- собственники/участники российской организации (за исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), включенной в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», одним из видов деятельности которой являются производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции (код вида экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности), зарегистрированной на сельской территории или на территории сельской агломерации Кемеровской области.

Требования к образованию: необходимо иметь высшее или средне-профессиональное образование.

Желающим стать участниками проекта необходимо в срок до 12 сентября 2021 года подготовить эссе или презентацию проекта по направлениям «Управление трансформацией предприятия молочного скотоводства», «Организация и управление мясным скотоводством» и вместе с заполненной заявкой прислать на электронную почту: schoolfermers42@gmail.ru.

Мотивационное эссе должно быть оформлено согласно требованиям: печатная версия (не более 2 страниц формата А4, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5).

Эссе должно содержать основную тему «Я выбрал данную программу обучения для того, чтобы….». В нем должны быть отражены:

• профессиональные планы на будущее;

• причины, по которым кандидат хочет обучаться по программе профессиональной переподготовки «Управление трансформацией предприятия молочного скотоводства», «Организация и управление мясным скотоводством»;

• каким образом кандидат планирует использовать знания и навыки, полученные во время обучения по программе, в своей будущей профессиональной деятельности.

Презентация оформляется в Microsoft Power Point или аналогичной программе (она должна отражать основную бизнес-идею будущего проекта, не более 10 слайдов).

Список участников, прошедших конкурсный отбор для участия в Проекте, будет размещен на сайтах Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Кузбасской ГСХА, не позднее 25 сентября 2021 года.

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