Тусовка в арт-пространстве, интерактивная экскурсия и выставка художницы с мировым именем: как интересно провести выходные в Кемерове

Арт-пространство «Попкорн» - стильно оформленная лаунж-зона под открытым небом. Фото: дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса.

Квесты и квизы с «Попкорном»

Во дворе Дома актера в эту пятницу вновь начинает свою работу арт-пространство «Попкорн».

Это стильно оформленная лаунж-зона под открытым небом, где в окружении живой изгороди расположены мягкие кресла-мешки, уютные подвесные кресла, уличные обогреватели, которые обеспечат комфортную температуру для гостей прохладными летними вечерами. Достоинство площадки - мультимедийный экран, который позволяет показывать кино и мультфильмы даже днем, а при желании юные посетители могут принять участие и в игровой программе с аниматорами.

«Попкорн» - это праздники, квесты, флешмобы, игровые и познавательные программы, караоке, мастер-классы, занятия спортом на свежем воздухе и другие виды активности для людей разного возраста под открытым небом в модном, уютном, красивом месте.

В день открытия 16 июля в программе предусмотрены фотозона, бар под открытым небом, детский квест с аниматором, мастер-класс по изготовлению игрушек из помпонов, квиз «Дискотека 2000-х», dj-сет от Кирилла Малиновского - все и даже чуточку больше для классного завершения рабочей недели!

Арт-пространство «Попкорн»

Дом актера

ул. Боброва, 1

16 июля, начало в 15.00

Вход свободный

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Особенность экскурсии - уникальная интерактивная карта, расположенная прямо на полу. Фото: Кузбасский краеведческий музей.

На дно океана и в жерло вулкана

Погружаемся в прошлое на интерактивной экскурсии.

Отдел природы Кузбасского краеведческого музея приглашает детей и подростков, а также их родителей на интерактивную экскурсию «Путешествие во времени».

Особенность экскурсии - уникальная интерактивная карта, расположенная прямо на полу, которая создает эффект полного погружения: ребята могут попрыгать по дну океана, забрести в жерло вулкана, увидеть своими глазами, как зарождались живые организмы на земле. Сотрудники музея уверяют: картинка впечатлит и детей, и взрослых.

Также в отделе природы можно увидеть подлинные экспонаты, которым миллионы лет; и экзотических животные, нетипичных для нашего региона. А в образовательном центре отдела природы всегда можно уединиться с чашечкой кофе. А вместе с кофе можно попробовать коллекционный музейный шоколад и почитать эксклюзивные книги по краеведению, естественнонаучной тематике и истории.

Отдел природы Кузбасского краеведческого музея

пр. Советский, 55, т.: 8(3842) 75-22-45

17 июля, начало в 12.00

Цена билетов от 250 рублей

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Персональная выставка работ художницы Тани Ахметгалиевой. Фото: музей-заповедник «Красная горка».

Встреча прошлого и настоящего в конторе Копикуза

Идем на выставку художницы с мировым именем.

В Кемерове открылась персональная выставка работ художницы Тани Ахметгалиевой - нашей землячки уже признанной мировым художественным сообществом: ее работы представлены в Русском музее и музеях Санкт-Петербурга.

Таня Ахметгалиева родилась и выросла в Кемерове, но выставка «Временный дом» стала первой за многие годы экспозицией ее произведений в родном городе. Выставочный проект «Временный дом» представляет собой творческую ревизию произведений художницы за несколько лет.

Произведения современного искусства выставлены в здании бывшей главной конторы Кемеровского рудника Копикуза - памятнике архитектуры регионального значения. И это очень символично - здесь прошлое встречается с настоящим и будущим. И посещение этой выставки - шанс не только познакомиться с современным искусством, но и увидеть интерьер здания с вековой историей, которое много лет было закрыто для посетителей и только сейчас впервые открыло для них свои двери.

Текстильные работы, живопись, графика и видео, созданные Таней Ахметгалиевой в 2009-2021 годах размещены на всех трех этажах здания. Все работы объединяют сквозные темы - непостоянство, хрупкость, двойничество, иллюзии и путешествия.

- «Временный дом» - это особое состояние, которое мы можем ощущать в путешествии, когда мы являемся гостем в том или ином месте. Для меня это - дом, в котором мы сейчас находимся, где развернется воображаемый Луна-парк. Это наша жизнь в целом. Мы везде временны, где бы мы ни были, и все вокруг временно. И я уверена, есть люди, которые это так же чувствуют. Через мои работы человек встречается сам с собой. Со своими иллюзиями, снами, мечтами, полетами. Я надеюсь, что эта встреча станет для посетителей выставки вдохновляющей и привнесет в их жизнь нечто новое и необычное, - так говорит о выставке сама Таня Ахметгалиева.

Музей-заповедник «Красная горка»

Главная контора «Копикуза»

ул. Гравийная, 40, т.: (3842) 45-46-46

Время работы: четверг, пятница, суббота с 10.00 до 21.00

Цена билетов: 200 рублей