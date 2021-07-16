Шоколадная выставка, рыбалка от археологов и сказка про золотое яйцо: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Необычная, яркая и очень вкусная выставка шоколадных фигур «Искусство шоколада». Фото: Новокузнецкий художественный музей.

Съедобное искусство в Новокузнецке

Идем на самую вкусную выставку, покорившую сердца гурманов.

А задумывались ли вы, какой шоколад вам больше нравится: белый, молочный или горький?

Как бы вы ни ответили на этот вопрос - выставка, открывшаяся в Новокузнецком художественном музее, вам точно придется по вкусу. Впервые в южной столице Кузбасса необычная, яркая и очень вкусная выставка шоколадных фигур «Искусство шоколада».

Выставка посетила уже более 50 городов мира и привлекла свыше одного миллиона посетителей. Теперь жителям и гостям Новокузнецка предоставляется возможность познакомиться с настоящим искусством шоколада и профессией шоколатье, узнать много нового и интересного о шоколаде, познакомиться с историей популярного десерта. И не только узнать! Концепция выставки - смотри, трогай, играй, фотографируйся, ощущай запах и пробуй на вкус - означает полное погружение в искусство шоколада.

Посетители увидят шоколадные экспонаты и композиции: Эйфелеву башню из 560 деталей, корону Российской Империи, животных, спортивные атрибуты, предметы обихода, обыденные инструменты для ремонта и даже белый рояль в натуральную величину, на котором можно по настоящему поиграть (представляете, какое получится фото?!). Да и в целом на выставке много различных фотозон, среди которых и специальная 3D-шоколадная фотозона. Это первая выставка шоколадных фигур, где экспонаты можно трогать и изучать, играть с ними и фотографироваться. Также на выставке можно продегустировать сразу восемь сортов бельгийского шоколада и поучаствовать в мастер-классе «Сделай сам» по раскрашиванию шоколадных фигурок сияющими съедобными красками - дети будут в восторге!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-48-66

Время работы: среда-воскресенье с 10.00 до 18.00

Цена билетов: 290 рублей

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Новая выставка будет интересна всем любителям истории и родного города. Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

О рыбалке в подробностях

Изучаем историю города с необычного ракурса.

Новая выставка, которая недавно открылась в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» будет интересна всем любителям истории и родного города. Но вот мужчинам она покажется вдвойне интересной: ведь это выставка об истории рыболовного промысла в Кузнецком уезде в XVII - начале XX веков, которое всегда было дополнительным занятием, а с 1930-х годов становится самым простым и доступным способом досуга.

В первые десятилетия существования Кузнецка рыбой компенсировали недостаток продовольствия. Позднее обеспечение хлебом улучшилось, но рыба осталась одним из важных составляющих рациона горожан и селян. Местные жители ловили рыбу для употребления в свежем виде, копчения и соления. Торговали в Кузнецке и привозной крупной рыбой из Томска - соленой и замороженной.

В экспозиции, которая расположилась в Обер-офицерском доме, представлены материалы археологических раскопок в исторической части города (крючки, грузила, поплавки), этнографические материалы (приспособления для плетения сетей), копии фотографий начала-середины XX века и реконструкции рыболовных снастей - сети и самолова.

Кроме того, в рамках выставки посетителям обещан и мастер-класс - по плетению сетей.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 50 рублей

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В основу занимательной музыкальной сказки про Лису, Волка и Золотого цыпленка легла русская народная сказка «Курочка Ряба». Фото: театр кукол «Сказ».

О самом важном - через сказку

Смотрим с детьми спектакль о дружбе, искренности и хороших поступках.

В основу занимательной музыкальной сказки про Лису, Волка и Золотого цыпленка легла русская народная сказка «Курочка Ряба». Главные герои - Волк и Лиса похищают золотое яичко, которое Курочка Ряба снесла для деда с бабой. Но радость их была недолгой, ведь одно яйцо на двоих не делится. Что из этого получилось, вы узнаете, посмотрев эту добрую сказку.

В спектакле главный герой Волк предстает в необычной для себя роли, Цыпленок показывает не по-детски мудрую натуру, а Лиса до последнего не сдается на пути к своей цели.

Спектакль расскажет о самых важных для каждого человека вещах - дружбе, важности хорошего поступка и искренности. Дети и взрослые окунутся в волшебный мир сказки, в которой добро обязательно победит.

Новокузнецкий театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

16 июля, начало в 11.00

Цена билетов: от 250 до 300 рублей