В Кузбассе началась ревакцинация от коронавируса

Хотя бы одну аппликацию от ковида поставили почти 576 000 кузбассовцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 15 июля, в администрации правительства Кузбасса состоялся брифинг, посвященный эпидемической ситуации и ходу прививочной кампании в регионе. На вопросы журналистов ответила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Абросова.

60% - к сентябрю

По данным на утро 15 июля, в регионе первую прививку сделали 575 805 человек. Обе - поставили уже 334 147 кузбассовцев. Всего в регионе планируют вакцинировать 1 238 543 человека. На данный момент в регионе больше всего вакцинируемых среди сотрудников промышленных предприятий - 95 тысяч, в сфере обслуживания - 46 тысяч, сотрудников сферы образования - 36 тысяч человек. Более 35 тысяч привитых - медики.

У представителя Минздрава поинтересовались, когда в Кузбассе будет достигнут порог в 60% привившихся, для того чтобы сформировался коллективный иммунитет. Оксана Абросова ответила, что если темпы вакцинации сохранятся, то порог будет достигнут в сентябре.

- На этой неделе темп вакцинации у нас несколько снизился. Сейчас мы прививаем в среднем 11 000 - 11 500 человек в день. При нынешних темпах мы завершим вакцинацию в сентябре. А задача поставлена сделать это до 1 сентября, - сообщила замминистра здравоохранения Кузбасса.

Оксана Абросова отметила, что на прошлой неделе был зафиксирован еще один рекорд - прививки за один день поставили 18 000 кузбассовцев. Также замминистра рекомендовала обращаться за прививкой в мобильные пункты или записываться на вакцинацию на выходные, так как в это время меньше народа.

«КовиВака» пока не будет

В настоящее время в муниципальных образованиях Кузбасса имеется около 160 000 доз вакцины против коронавируса. В основном речь идёт о «Спутнике V». Всего в регион поступило более 735 000 доз различных вакцин. При этом в Кузбасс временно приостановлена поставка вакцины «КовиВак». Последние 1560 доз этого препарата поступили в регион вначале недели. Их распределили между 175 прививочными пунктами. Получается, что в каждую медорганизацию поступило по 10-20 доз, а в крупные города по 40-50 доз препарата. Прививать начали в минувшую среду, 14 июля. В некоторых больницах уже полностью израсходовали свои 10-20 доз вакцины. Замминистра добавила, что в ближайшие две недели поставок вакцины «КовиВак» не ожидается. Также Оксана Абросова добавила, что «Спутник Лайт» в Кузбасс пока не поступал, и когда он будет неизвестно, но его ожидают.

Прививка - раз, прививка - два

По словам Оксаны Абросовой, в Кемеровской области уже началась ревакцинация от коронавируса. Замминистра отметила, что титр антител не влияет на принятие решения о вакцинации.

- У нас четко говорится: если ты переболел шесть месяцев назад, ты уже должен вакцинироваться. Если ты вакцинирован шесть месяцев назад, то ты уже должен ревакцинироваться. Ровно через шесть месяцев, это прописано в методических рекомендациях, - подчеркнула замминистра

Также она отметила, что уже есть случаи повторного вакцинирования, которое проводят теми же препаратами и также двумя инъекциями.

Бесковидные зоны - уже реальность

В Прокопьевске мэр Андрей Мамаев в ходе городского штаба по коронавирусу вручил четыре сертификата о «бесковидных зонах» руководителям предприятий, на которых привились 100% сотрудников. Среди них – банковская организация, управляющая компания и два объекта общественного питания.

- В который раз повторюсь: на сегодняшний день вакцинация населения является единственным способом предотвратить рост заболеваемости. На сегодняшний день в городе привиты 40% от числа, требуемого для создания коллективного иммунитета, - отметил Андрей Мамаев.

Не справился и сняли с должности

Главврача Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи Сергея Киреева сняли с должности. Об этом сообщили в Минздраве Кузбасса.

Причиной отставки стал тот факт, что, несмотря на привлечение резервных бригад Кузбасского центра медицины катастроф, станций и отделений скорой помощи близлежащих городов и поселков, Сергею Кирееву при возросших на скорую помощь нагрузках, не удалось самостоятельно организовать рабочий процесс в медицинском учреждении. На данный момент исполняющим обязанности главного врача назначили Сергея Игнатова, который возглавлял Прокопьевскую городскую станцию скорой медицинской помощи.