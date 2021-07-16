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Происшествия16 июля 2021 1:00

В Кузбассе за три дня погибли четыре ребенка

Во всех случая одной из причин, поспособствовавших трагедии, стал недосмотр взрослых
Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Не отпускайте детей на речку без присмотра, чтобы снизить риск несчастного случая.

Не отпускайте детей на речку без присмотра, чтобы снизить риск несчастного случая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жаркая погода, установившаяся в Кузбассе в последние недели, поманила людей к воде. И спровоцировала рост трагедий. В том числе и с детьми.

Для купания не предназначено

За три дня в Кузбассе утонули сразу три ребенка. Две из этих трагедий произошли на реке Томь в Заводском районе Новокузнецка, причем - в одном и том же месте, не предназначенном для купания, с разницей в несколько часов. Сперва на берег пришла компания 11-летних девочек. Одна из них зашла в реку, а через несколько минут скрылась под водой на глазах двух подружек и младшей сестры. Подруги позвали на помощь взрослых, но они уже не смогли найти девочку. Поднять тело ребенка на поверхность смогли только спасатели, которых вызвали очевидцы.

А через несколько часов сюда же пришли пять 15-летних приятелей. Поплескавшись на мелководье, трое из подростков решили переплыть Томь. Когда большая часть пути была уже позади, один из них выбился из сил и ушел под воду. Приятели смогли его поймать и дотащить до берега, где до приезда врачей пытались делать бессознательному парнишке искусственное дыхание. Затем его пытались реанимировать прибывшие медики скорой помощи. Но и врачам спасти мальчика не удалось, и они констатировали смерть подростка.

Третья трагедия произошла в городе Полысаево на пруду в поселке Красногорский. Две 15-летние девочки также отдыхали на берегу водоема и перед самым возвращением домой решили окунуться еще раз. Плавать подружки не умели, поэтому просто бродили по грудь в воде туда-сюда. После очередного шага, дно ушло из-под ног обеих. Одна, побарахтавшись, смогла достать до дна носочками, а вторая - нет. Рыбаки, оказавшиеся поблизости, попытались достать ее из воды, но в том месте оказалась большая глубина - три с лишним метра и все попытки оказались безуспешны. Вытащить утонувшую девочку смогли только спасатели.

- Родители погибшего ребенка пояснили, что они отпустили детей отдохнуть на берегу, но попросили не заходить в воду, - рассказала официальный представитель кузбасского следкома Ирина Мазеева. - Необходимо отметить, что в месте, где купались девочки, запрещающих табличек не было.

В настоящее время по трагедии в Полысаеве проводится доследственная проверка, а в Новокузнецке уже возбудили уголовные дела по статье «халатность». Правда, подозреваемых в них пока нет - их еще предстоит установить.

Кроме того, если следователи установят причинно-следственную связь между гибелью детей и действиями родителей, то их могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Опасность - в москитных сетках

В летнюю жаркую пору многие открывают окна настежь, чтобы проветрить квартиру. Многие взрослые уверены, что их малыши не смогут взобраться на подоконник. На самом деле это не так: ребенку достаточно всего нескольких секунд, чтобы не только взобраться к открытому окну, но и распахнуть створку, а москитная сетка не способна защитить от падения. Так произошло и 13 июля в Прокопьевске. Родители четырехлетней девочки оставили дочку погостить у бабушки с дедушкой. Буквально на несколько минут она осталась без присмотра в комнате, где было открыто окно. По предварительной информации, ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна седьмого этажа. От полученных травм девочка погибла на месте.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - прокомментировали в пресс-службе кузбасского следкома. - В рамках предварительного следствия будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагическому случаю с ребенком.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Без присмотра? Протокол!

С начала купального сезона кузбасские полицейские проводят рейды по рекам, озерам и прудам области в поисках купающихся без присмотра ребят. И в результате проведенных профилактических мероприятий составили уже более 90 протоколов по фактам безнадзорного нахождения детей на водоемах по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Согласно КоАП РФ штраф за данное правонарушение составляет до 500 рублей. Лидерами среди городов Кузбасса по числу таких нарушений являются Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк и Кемерово.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала лета в водоемах Кузбасса утонули восемь детей в возрасте от 3 до 17 лет.

12 случаев выпадения детей из окон зарегистрировано с начала года.

ЧППроисшествия: ЧПНесчастные случаи на воде