Холодный фронт принес в Кузбасс дожди, ветер и понижение температуры

Жара сбавила обороты, но скоро вернется. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: влияние на погоду в Кузбассе сейчас оказывает высотный циклон, который расположился в районе Омска. Поэтому до конца недели в регионе ожидаются дожди, грозы с возможным градом, а также небольшое понижение температуры и усиление ветра. А всему причиной вторичный холодный фронт, который начнет проходить над Кузбассом в пятницу, 16 июля. Как следствие, если в этот день столбики термометров днем покажут +21…+26 градусов, то уже в ночь на субботу, 17 июля они опустятся до +8…+13 градусов, в дневное время на улице будет +19…+24 градусов. В ночь на воскресенье 18 июля температура останется такой же: +8… +13 градусов, а вот днем уже теплее - до +21…+26 градусов. В понедельник, 19 июля, в ночное время будет +10…+15 градусов, а после восхода солнца +23…+28 градусов. Кроме того, ветер все эти дни будет дуть с запада или юго-запада, с порывами до 14 метров в секунду.