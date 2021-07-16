Brickspacer и Yota воссоздали «КриптоРоссию» в лимитированной коллекции NFT-карточек на Rarible

Один из первых в России NFT-художников Brickspacer создал коллекцию карточек для Yota. Фото: пресс-служба Yota.

Вдохновением стала недавняя рекламная кампания мобильного оператора, рассказывающая о покрытии по всей России.

Сюжеты для карточек вдохновлены рекламными роликами Yota и обыденными ситуациями из жизни страны: бабушки на лавочках, ямы на дорогах, панельки и шашлыки, путешествие в купе поезда. В каждый из сюжетов искусно вписаны классические элементы творчества Brickspacer: волки, российский автопром, тонкая сатира и родные необъятные просторы.

- В проекте «КриптоРоссия» мы захотели запечатлеть еще больше повседневных сюжетов, характерных для нашей культуры, через новое цифровое искусство. Поэтому и обратились к Brickspacer. Теперь везде, где ловит Yota, любой человек сможет увидеть в его работах что-то родное, улыбнуться или даже поностальгировать, - комментирует менеджер по маркетинговым коммуникациям Yota Екатерина Жаркова.

Сюжеты для карточек вдохновлены рекламными роликами Yota и обыденными ситуациями из жизни страны. Фото: пресс-служба Yota.

- Мы с Yota решили сделать совместный NFT-дроп, посвященный национальным особенностям нашей необъятной родины. Он включает 9 цифровых полотен, запечатанных в цифровом носителе в формате NFT. Нашей задачей было показать зарисовки, знакомые и близкие каждому жителю России, для чего я поместил своих персонажей в ситуации, отражающие дух, волю и менталитет страны. Во многих работах можно наблюдать сатиру, но колкое словцо служит благой цели: все вырученные с продажи карточек средства мы направим проекту «Помощь», - комментирует автор проекта Brickspacer.

Brickspacer - медиахудожник и режиссер, одним из первых в СНГ сумел монетизировать свою работу на NFT-площадках, номинант Forbes в рейтинге «30 самых перспективных россиян до 30 лет» этого года.

Релиз проекта состоялся на криптоплощадке Rarible. Rarible - это маркетплейс, где за криптовалюту можно приобрести цифровой оригинал произведения диджитал-искусства.

Состав творческой группы

Yota

Наталья Смагина - директор по маркетингу и продуктам Yota

Елена Толбузова - руководитель направления «Бренд и коммуникации»

Екатерина Жаркова - менеджер по маркетинговым коммуникациям

Friends Moscow

Андрей Попов - руководитель творческой группы

Александр Милюнас - арт-директор

Никита Бочаров - старший копирайтер

Мария Сырокваш - старший аккаунт-менеджер

Елизавета Затравкина - аккаунт-менеджер

Анастасия Алексеева - аккаунт-директор

Денис Елисеев - креативный директор

Художник - Brickspacer

Продакшен - Koshta studio

NFT-агентство - ARKA