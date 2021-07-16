Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 июля: 198 заболели, 6 скончались, 183 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 198 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 43 044 человек. Общее число умерших - 898, за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 183 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 40 304 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1842 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 334 человек.