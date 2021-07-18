В Кузбассе медведь дважды напал на дрессировщицу во время циркового представления

Фото: официальный сайт цирка шапито «Арлекин»

Цирк шапито «Арлекин» в городе Березовском показывал программу под названием «Ехали медведи». Во время исполнения одного из номеров косолапый артист неожиданно вцепился в ногу дрессировщице и повалил ее на пол. Женщина с помощью помощников довольно быстро вырвалась из лап хищника. Похоже, серьезных травм она получить не успела, но зверь порвал на ней колготки.

При этом зрители оставались сидеть на своих местах – отметим, что никаких ограждений в зале не было, но это никого из пришедших не испугало.

Зверя смогли утихомирить и представление продолжили. Медведь вновь попытался напасть на дрессировщицу и ударить ее лапой по голове, но ее защитил коллега.

Момент происшествия зрители сняли на видео и выложили в социальные сети ТикТОК и ВКонтакте.

Как следует из анонса программы на сайте цирка, «Цирк «Арлекин», это образец и основа гуманной дрессуры. Публика увидит разнообразное количество экзотических животных. Аттракционы с экзотическими животными будут сменять на манеже друг друга, чередуясь со зрелищными воздушными, акробатическим и иллюзионными номерами в новой масштабной программе. Вместе артисты представляют на арене цирка симбиоз дрессуры, клоунады и высококлассных трюков».

Попытки корреспондента взять комментарий непосредственно у представителей «Арлекина» закончились ничем – номер цирка был заблокирован.

В воскресенье стало известно, что Следственным комитетом Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу по факту нападения медведя на дрессировщицу оперативно организована проверка, в рамках которой следователи проверят, отвечают ли требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей услуги, которые оказываются цирком.

Предварительно следственными органами установлено, что в медицинские учреждения с травмами, полученными при нападении крупного животного, никто не обращался. Также установлено, что во время выступления медведей ограждение манежа не выставлялось, поскольку звери выводились на поводке. Следствием будет проверено, соответствует ли это нормам безопасности.

Нападения хищных животных на дрессировщиков в России нередки. Свежий случай произошел в мае в Новосибирской области – тогда на дрессировщика бросилась львица. Стоит отметить, что он нападений не застрахованы даже звезды манежа – так, три года назад от лап тигрицы едва не пострадал знаменитый Эдгард Запашный…