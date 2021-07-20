В Кузбассе жителям честной улицы подарили детскую площадку

В 2004 году в компании решили, что здорово дарить праздник жителям улицы, которые добросовестно оплачивают электроэнергию. Фото: пресс-служба ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Жителей четырех кузбасских улиц поблагодарили за честность и порядочность. Да, и такое бывает! Основной поставщик электроэнергии Кузбасса - ПАО «Кузбассэнергосбыт» - назвал четырех победителей своего традиционного конкурса «Честная улица». Напомним, этот конкурс проходит в этом году уже в 17-й раз и в нем ежегодно участвуют более 14 тысяч улиц, у жителей которых заключен прямой договор с компанией. А все потому, что условия участия максимально прозрачны: жителям достаточно вовремя оплачивать счета за электроэнергию и иметь приборы учета в каждом доме. Еще в числе критериев конкурсного отбора имеются активное использование сервисов самообслуживания (мобильное приложение «Платосфера», «Личный кабинет» и смс-сервис), содержание электрического хозяйства в образцовом порядке и отсутствие фактов хищения электроэнергии.

В этом году звание самых честных улиц Кузбасса получили улица Первомайская в селе Березово Кемеровского района, улица Профсоюзная в Прокопьевске, улица Базарная в Калтане и улица Советская в поселке городского типа Верх-Чебула.

Для жителей улицы Первомайской - это очень нужный подарок, - рассказали в администрации Березовского сельского поселения. Фото: пресс-служба ПАО «Кузбассэнергосбыт».

- В 2004 году в компании решили, что здорово дарить праздник жителям улицы, которые добросовестно оплачивают электроэнергию, - рассказали в пресс-службе ПАО «Кузбассэнергосбыт». - Победить в акции может улица в городе и улочка в маленьком селе. Мы убедились, что такой формат находит отклик у потребителей и жители тепло принимают гостей. Так мы благодарим клиентов за выполнение своих обязательств. Ежегодно мы выбираем четыре улицы-победителя. Все они получают памятный знак «Честная улица», жителям трех из них мы дарим подарки, а на четвертой устраиваем праздничную программу с викторинами и призами.

Правда, пандемия коронавируса уже второй год подряд мешает провести полноценный праздник для жителей честной улицы, поэтому в компании нашли другой выход: жителям трех улиц-победителей дарят светодиодные лампы, которые позволяют экономить электроэнергию и соответственно бюджет, а четвертой - ещё и детскую площадку. В прошлом году ее установили в Тяжине, в этом году - на улице Первомайской села Березово. Качели, песочница, огромные счеты и парковый диван для подростков и родителей уже «прописались» на своем месте, которое для детской площадки выделила администрация муниципалитета.

- Для жителей улицы Первомайской - это очень нужный подарок, - рассказали в администрации Березовского сельского поселения. - Сама улица не сильно большая - всего 62 дома, но живет на ней - более 50 ребятишек. И играть им на родной улице негде. У нас в селе есть большой красивый парк возле администрации, но жителям Первомайской, чтобы в него попасть, необходимо перейти трассу, а это дополнительный риск для детей. С появлением этой площадки ребята смогут гулять рядом с домом.