От пекла до потопа: Новокузнецк оказался под водой, две деревни под Кемеровом пострадали от ветра

Фото: Альберт КУЗНЕЦОВ

На Кузбасс обрушились ливни, мощные грозы и штормовой ветер. Погодные буйства особенно сказались на жителях Новокузнецка, которым из-за обильных дождей пришлось буквально переплывать дороги, чтобы добраться до дома. В последние дни в южной столице Кузбасса стояла жара, но 19 июля в городе пошел ливень с сильным ветром, градом и на дорогах тут же образовались огромные лужи. На части улиц вода стояла так высоко, что проезд оказался невозможен. Сильнее всего затопило выезд из Центрального района в сторону Кузнецкого моста. В результате на левом берегу образовалась многокилометровая пробка.

Аналогичная ситуация возникла и на проспекте Дружбы в Куйбышевском районе: автомобилисты вынуждено прекращали движение либо отправлялись искать объезд затопленных участков.

- С обильными осадками не справилась ливневая канализация. На место выезжали сотрудники ГИБДД. Трамвайные пути на время ливня также были обесточены, - сообщили в ведомстве.

Также от стихии пострадали и два населенных пункта, но уже в Кемеровском районе. Вот только причиной неприятностей в деревнях Ляпки и Старочервово стал штормовой ветер: он сорвал крыши с домов, повалил деревья, повредил заборы и даже здания. Ликвидировать последствия урагана выехали сотрудники Агентства по защите населения и территорий Кемеровской области.

Синоптики Кемеровского Гидрометцентра рассказали, что причиной неприятных погодных сюрпризов стал циклон, проходивший по Алтаю, а Кузбасс оказался на его периферии. Из-за этого циклона грозы прошли почти по всему региону. И в ближайшие дни, они продолжатся, хотя и местами. Вместе с тем, солнце продолжит пригревать область. Так, во вторник, 20 июля, столбики термометров днем покажут +22…+27 градусов, а в среду, 21 июля, ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов. Ветер будет юго-западным с порывами до 14 метров в секунду.

Осадки прекратятся в четверг, 22 июля. Зато на улице станет жарче: ночью +11..+16 градусов, днем +25…+30 градусов. В пятницу, 23 июля, в ночное время ожидается +13…+18 градусов, после восхода солнца +27…+32 градусов.