В Кузбассе расширили список работников, обязанных привиться от коронавируса

Первую аппликацию необходимо поставить в течение месяца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 17 июля, руководитель Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгений Окс подписал поправки к постановлению об обязательной вакцинации отдельных категорий населения региона. Новый документ расширяет список сфер, сотрудники которых обязаны поставить прививку от коронавируса. Также в нем установлены сроки вакцинации для данных категорий работников.

Напомним, в июне обязательная вакцинация была введена для сотрудников образования, медицины, социального обслуживания и многофункциональных центров. Теперь прививку от коронавируса должны поставить работники следующих организаций: транспорта общего пользования, такси; энергетики; таможни, государственных и муниципальных органов власти, правоохранительных органов. В этом списке также волонтеры и сотрудники сферы услуг: торговли, общественного питания, салонов красоты, косметических, парикмахерских, массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов,а также организаций, где персонал работает вахтовым методом.

Прививки также должны поставить не менее 60% сотрудников от общего численности. Первый компонент нужно поставить до 19 августа, а второй до 19 сентября.

Прививка - почти у половины

В понедельник, 19 июля, на аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса в очередной раз обсудили эпидемическую ситуацию. Глава региона Сергей Цивилев сообщил, что от коронавируса привились 603 961 человек - это 48,7% жителей от общего количества, подлежащих вакцинации. Причем за последнюю неделю прививку поставили 63 тысячи кузбассовцев, в том числе более восьми тысяч людей старше 60 лет. Губернатор отметил, что данная статистика почти в три раза больше, чем ранее.

- По-прежнему в стационарах много людей с тяжелым течением коронавирусной инфекции. 194 человека на ИВЛ, 2558 - на кислородной поддержке. Важно, что в данной ситуации мы полностью обеспечиваем больницы региона кислородом. Сейчас особенно важно наращивать темпы вакцинации, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Темпы увеличения вакцинации среди людей пенсионного возраста, власти региона связывают с началом работы волонтеров. Во всех 34 муниципалитетах области стартовала масштабная акция «Помощники вакцинации». Более 700 студентов и старшеклассников в людных местах рассказывают пожилым людям о вакцинации и отвечают на вопросы.

По данным министра промышленности и торговли Кузбасса Леонида Старосвета, в области вакцинировано 52,3% сотрудников промышленных предприятий, 53,2% работников торговли и 75,1% общественного питания.

По информации министра спорта Сергея Мяуса, в регионе 20 спортивных объектов являются бесковидными зонами, в том числе кемеровский ледовый дворец «Кузбасс» и Прокопьевский техникум физкультуры. Также все спортсмены, которые приезжают в область на сборы или соревнования, привиты. Кроме того, вакцинация идет и в спортивных клубах - в полном составе привиты хоккейные «Кузбасс» и «Металлург», регбийный клуб «Металлург», за исключением пяти иностранных легионеров - из Грузии и ЮАР.

Оставайтесь дома

В Кузбассе власти ввели дополнительные меры в связи с коронавирусом. Согласно документу, подписанному председателем правительства Кузбасса Вячеславом Телегиным, многофункциональные центры с 19 июля будут предоставлять услуги на территории региона только по предварительной записи.

Кроме того, работодателям рекомендуют перевести на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте 65 лет и старше, а также работников с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Или отправить сотрудников из указанных категорий в отпуск, если их присутствие на рабочем месте не является критически важным.

А кузбассовцам старше 65 лет рекомендуют оставаться дома и выходить из него только в магазин, аптеку, поликлинику, органы местного самоуправления или государственной власти, а также для оказания помощи родственникам или в иных экстренных случаях имеющих неотложный характер.