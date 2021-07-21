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Общество21 июля 2021 7:40

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 июля: 196 заболели, 5 скончались, 194 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 июля

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 июля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 196 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 44 049 человек. Общее число умерших - 924 за минувшие сутки пятеро скончались.

Вместе с этим еще 194 пациентов выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 41 229 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1896 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 368 человек.

Яндекс-статистика.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости