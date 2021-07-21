Кузбасская гимнастка Анастасия Ильянкова с детства знала, что поедет на Олимпиаду

У Анастасии Ильянковой - одна из самых сложных программ на брусьях. Фото: Федерация спортивной гимнастики России.

Ничего удивительного в том, что 20-летняя спортсменка не уехала в Москву, Санкт-Петербург или за рубеж, нет. СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева в Ленинске-Кузнецком, в которой занимается Анастасия Ильянкова, - одна из лучших в стране. Среди знаменитых воспитанников, в разные годы достойно представлявших нашу страну на международных турнирах, включая Олимпийские игры - Мария Филатова, Валентин Могильный, Максим Девятовский.

Анастасия Ильянкова - одна из самых талантливых кузбасских гимнасток нынешнего поколения. Спортивной гимнастикой она занимается с четырёх лет. Первой на тренировки стала ходить её старшая сестра, а чуть позже подтянулась Анастасия, которая с детства была уверена, что когда-нибудь поедет на Олимпиаду. Ильянкова с одинаковым упорством осваивала все снаряды, которые есть в женской спортивной гимнастике, и упражнения на брусьях поначалу получались хуже всего. Однако природные данные не обманешь. У девушки, по её собственному признанию, очень сильные руки, поэтому со временем разновысокие брусья из отстающей дисциплины превратились в ударный вид программы для Анастасии.

Свой первый серьёзный успех Ильянкова отпраздновала в 2016 году на первенстве Европы среди юниорок, выиграв сразу три золотых медали: в командном многоборье, упражнениях на бревне и на брусьях. Стоит отметить, что Анастасия - разносторонняя гимнастка, «серебро» и две «бронзы» Кубка России-2018 ленинск-кузнечанка завоевала в личном многоборье, а также на бревне и в вольных упражнениях. Но главных побед, в том числе золотых медалей на двух чемпионатах страны (2018 и 2019 гг.) и на чемпионате Европы (2019 г.), Ильянкова добилась именно на брусьях. В этой дисциплине у Анастасии - одна из самых сложных программ, в мире подобное, помимо нее, исполняют только две-три гимнастки.

- Надеюсь, что Настя Ильянкова на Олимпиаде в Токио хорошо покажет себя на отборочных соревнованиях и попадет в финал на брусья. Хочется, чтобы чудо свершилось, и наши спортсменки прошли эти Олимпийские игры достойно, - говорит легендарная кузбасская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка (1976 и 1980 гг.) Мария Филатова.

Женский олимпийский турнир по спортивной гимнастике в Токио стартует 25 июля и продлится до 3 августа. Женский финал на разновысоких брусьях, где Кузбасс, да и вся Россия ждет Анасатсию Ильянкову, состоится 1 августа.