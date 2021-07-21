Заурбека Сидакова, представляющего Кузбасс, называют одной из главных олимпийских надежд России

Заурбек Сидаков - двукратный чемпион мира по вольной борбе. Фото: Федерация спортивной борьбы России.

Вольной борьбой, которую так уважают и любят на Кавказе, уроженец Северной Осетии Заурбек Сидаков начал заниматься со второго класса в Беслане, откуда он родом. Продолжил в Кузбассе, где он прожил несколько лет, а затем и во Владикавказе, куда переехал из Кемеровской области. Усердная работа вкупе с природным талантом дали первые плоды в 2015 году, когда Сидаков занял третье место на международном рейтинговом турнире Гран-при Иван Ярыгин, а через год – победил на этих соревнованиях. А спустя еще три месяца Заурбек выиграл свой первый чемпионат России по вольной борьбе.

В 2018 году Заурбек Сидаков выиграл второй чемпионат страны и триумфально выступил на чемпионате мира в весовой категории до 74 кг, по пути выбив из борьбы за «золото» именитого американца Джордана Барроуза и не менее известного итальянца кубинского происхождения Франка Чамисо. В финале упорное сопротивление оказал грузинский спортсмен Автандил Кенчадзе, но Сидаков, которого до начала турнира никто всерьёз не считал претендентом на медали, победил соперника по качеству приёмов (2:2).

Самым урожайным на золотые награды для Сидакова, на тот момент уже выступавшего за Кузбасс, стал 2019 год. Он не только повторил свой успех на чемпионате России, но и защитил титул чемпиона мира, в решающей схватке одержал волевую победу (сначала уступая 1:2, но в итоге выиграв 5:2) над тем же Чамисо. Также в 2019-м Заурбек стал лучшим на Кубке мира.

Чемпионат России этого года показал, что Сидаков и в тяжелых карантинных условиях пандемийной эпохи не растерял отменную форму. В марте в Улан-Удэ Заурбек, приболевший перед самым началом турнира, смог собраться и стал трехкратным чемпионом страны.

- Посмотрел мини-сериал про Майкла Джордана «Последний танец» и фильм про Усейна Болта. Такие фильмы меня вдохновляют. Никому ничего не дается легко. Представляете, однажды Майкл Джордан прилетел на финал и отравился, у него была температура. Но он вышел на игру, помог команде победить и заработал больше всех очков. Только пройдя через испытания человек понимает, что растет, - рассказал после победы на предолимпийском чемпионате России кузбасский борец.

Один из излюбленных приемов 25-летнего Заурбека Сидакова - эффектная «мельница». На официальном логотипе кузбасского международного турнира по вольной борьбе «Шахтёрская слава» 2019 года художники изобразили Сидакова, выполняющего именно этот технический элемент.

- Сидаков - на тренировках один, на соревнованиях другой, в нем как турбодвигатель включается. Он так четко и грамотно борется, что многие опытные могут позавидовать, так что я был спокоен за него, - отмечает главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Отечественные эксперты и спортивные журналисты называют Сидакова одной из главных надежд российской национальной команды на «золото» в Токио. Олимпийский турнир по вольной борьбе пройдёт с 1 по 7 августа.