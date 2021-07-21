Пловчиха из Новокузнецка подходит к Олимпиаде в хорошей форме

Арина Суркова при хорошем раскладе может принести сборной России сразу четыре медали. Фото: Всероссийская федерация плавания.

Арина Суркова родилась в 1998 году в южной столице Кузбасса в спортивной семье. Папа серьёзно занимался лёгкой атлетикой, мама – тренер по плаванию. Выбирая между этими видами спорта, Арина предпочла плавание и, как выяснилось позже, не прогадала. В 2012 году юная пловчиха переехала в Новосибирск, где стала заниматься под руководством Александра Мартынова.

Поначалу Арина не показывала серьёзных результатов, но наставник вскоре понял, в чём дело. Изначально Суркова плавала длинные дистанции, включая двухсотметровку кролем. Тренер предложил попробовать спринтерские заплывы и другие стили, и первые успехи не заставили себя долго ждать. В 2014 году девушка стала серебряным призёром чемпионата России на короткой воде в комбинированной эстафете 4х50 метров, а в следующем году завоевала «бронзу» на чемпионате страны в эстафете 4х100 м вольным стилем. С тех пор Арина регулярно попадает в призы на чемпионатах России, в 2018-м в Казани в полуфинале на 50 метров баттерфляем она даже поставила новый национальный рекорд. Правда, в финале достижение Сурковой было побито, сама Арина довольствовалась серебряной медалью. В том же году российская пловчиха впервые громко заявила о себе на международном уровне, выиграв в эстафетах две бронзовых медали на чемпионате мира на короткой воде.

Первым «золотым» турниром для Сурковой стал чемпионат России в Москве в 2019 году. Тот же «полтинник» баттерфляем, те же соперницы и снова рекорд страны, но на этот раз в финале. В сезоне-2019 Арина взяла ещё две золотых медали, уже на чемпионате Европы на короткой воде. К Олимпийским играм девушка подходит с новыми победами – в апреле этого года на чемпионате России Арина завоевала две золотые медали на дистанциях 50 м и 100 метров баттерфляем. А на чемпионате Европы по водным видам спорта, который состоялся через месяц в Будапеште, наша пловчиха взяла «серебро» в комбинированной эстафете 4х100 и «бронзу» на несвойственной для себя эстафетной «двухсотметровке».

- Арина специализируется на спринтерских дистанциях, и то что ее поставят в состав утренней эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем она узнала в день старта. Это стало для нее неожиданностью. Но Арина справилась с поставленной перед ней задачей с хорошим боевым настроем, - рассказал после «бронзового» заплыва тренер Сурковой Александр Мартынов.

Дистанции на 500 и 100 метров вольным стилем и баттерфляем – коронные для Арины Сурковой. То есть при наилучших раскладах – сразу четыре олимпийские медали в копилку сборной России! Отметим, что соревнования по плаванию в Токио пройдут с 23 июля по 1 августа.