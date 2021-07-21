Кузбасский боксер-олимпиец возглавляет мировой рейтинг среди любителей

На сегодняшний день 25-летний Глеб Бакши – первый номер мирового рейтинга среди боксеров-любителей в весовой категории до 75 кг. Фото: Федерация бокса России.

.В сборной России по боксу есть и представитель Кемеровской области - Глеб Бакши. Ему 25 лет. Он родился и вырос в Симферопроле, где и начал заниматься боксом с семи лет в местном клубе «Таврия». Воспитанником этого же клуба является и знаменитый украинский боксер-профессионал Александр Усик, его Бакши считает своим старшим товарищем и прислушивается к его советам.

После воссоединения Крыма с нашей страной в 2014 году Глеб Бакши принял российское гражданство, и уже год спустя на первенстве России среди юниоров 19-22 лет завоевал бронзовую медаль. Во взрослом боксе Бакши впервые громко заявил о себе в 2017-м, когда занял третье место на чемпионате России.

В 2018 году Бакши снова выступил на чемпионате страны, и со второй попытки эта вершина ему покорилась. В весовой категории до 75 кг молодой боксер-правша из Крыма в финале всухую победил москвича Владимира Мирончикова (5:0). Спортивная карьера Глеба пошла по нарастающей. В 2019-м он начал выступать и за Кемеровскую область, и будучи представителем уже двух регионов одержал свою главную на сегодняшний день победу. На чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге Бакши взял «золото», в финальном поединке выиграв у филиппинца Эумира Марсиаля. Причем своего соперника-панчера россиянин одолел его же оружием, отправив того в нокдаун. Филиппинец смог подняться на ноги, но толком от пропущенного мощного удара так и не оправился. Судьи отдали победу Бакши единогласно. Таким образом, он стал вторым представителем Кузбасса, ставшим чемпионом мира по боксу среди любителей. До него только Юрий Арбачаков завоевывал этот титул, его победа датируется 1989 годом.

На сегодняшний день 25-летний Глеб Бакши – первый номер мирового рейтинга среди боксеров-любителей в весовой категории до 75 кг. Неудивительно, что он получил олимпийскую путёвку в Токио, заняв второе место по итогам квалификационного турнира в Париже.

- Сейчас многие ребята начали совмещать олимпийский и профессиональный бокс. Честно могу сказать, и я призадумался об этом, но в моих словах пока нет какой-то конкретики. Я просто задумался над этой возможностью. Но сейчас в моей голове только Олимпиада. А там поживем – увидим, - рассказал Бакши в интервью Федерации бокса России.

Добавим, что соревнования по боксу на летней Олимпиаде в Токио пройдут с 24 июля по 8 августа.