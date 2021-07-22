Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 июля: 197 заболели, 6 скончались, 191 выздоровел

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 197 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 44 246 человек. Общее число умерших - 930 за минувшие сутки шестеро скончались.

Вместе с этим еще 191 пациент выздоровел. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 41 420 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1896 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 446 человек.