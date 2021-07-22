В Кузбассе аномальная жара сменится резким похолоданием с градом

Столбики термометров буду повышаться до выходных, но в воскресенье на погоду начнет оказывать влияние циклон. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе установилась настоящая июльская жара. Столбики термометров буду повышаться до выходных, но в воскресенье на погоду начнет оказывать влияние циклон, который придет к нам из Омска, поэтому будет понижение температуры и дожди. Так, в пятницу, 23 июля столбики термометров днем покажут +27…+32 градусов. Ветер будет дуть в северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Осадков не ожидается.

В субботу, 24 июля ночью +12…+17 градусов, а днем +27…+32 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Обещают ночью преимущественно без осадков, а днем местами по югу пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье, 25 июля температура начнет постепенно повышаться ночью +12…+17 градусов, днем +28…+33 градусов. Ветер будет юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Весь день обещают местами кратковременные дожди и грозы.

В понедельник, 26 июля в ночное время +15…+20 градусов, после восхода солнца +29…+34 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы 15 м/с. Прогнозируют местами дожди и грозы.

Во вторник, 27 июля прогнозируют резкое похолодание ночью +13…+18 градусов, днем +20…+25 градусов. Ветер будет сменяться с юго-восточного на западный 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Обещают кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, возможен град.