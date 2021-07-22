Прохожая в Новокузнецке поймала выпавшего из окна малыша

Женщина заметила ребенка в открытом окне и подошла, как оказалось, очень вовремя. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ищут пожарные, ищет полиция… Хотя нет, про пожарных - это преувеличение, но полиция точно разыскивает неизвестную женщину, которая спасла полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна.

Несчастный случай едва не произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев южной столицы Кузбасса. И мама, и папа малыша находились в квартире, занимались домашними делами. В какой-то момент мальчик оказался вне поля зрения родителей. А затем они услышали крик за окном… Увидев, что сына в комнате нет, отец бросился на улицу. Под окном стояла женщина, которая держала мальчика. Как оказалось, случайная прохожая заметила ребенка в окне квартиры второго этажа, и поспешила подойти. И как оказалось, вовремя: мальчик вывалился из окна, и женщина смогла его поймать. Она передала ребенка отцу и ушла, а мужчина, будучи в шоке от произошедшего, не спросил у нее ни имени, ни каких-либо контактов. Позднее медики, прибывшие на место происшествия и обследовавшие малыша, обнаружили у него незначительные ушибы. Какими моги быть последствия, если бы не вмешательство случайной прохожей, можно только представить.

Теперь с новокузнечанкой хотят пообщаться и родители спасенного мальчика, и местные полицейские, чтобы поблагодарить ее за неравнодушие и внимательность, которые и позволили ей предотвратить возможную трагедию.

Сотрудники полиции города просят женщину откликнуться и позвонить по номеру телефона в Новокузнецке 8-(3843)-72-20-73, 8-(3843)-70-48-58.