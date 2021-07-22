Коронавирус в Кузбассе: последние новости на 22 июля

Лучшей профилактикой болезни остается вакцинация. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В четверг, 22 июля, в администрации правительства Кузбасса прошел очередной брифинг посвященный эпидемической ситуации по коронавирусу и ходе прививочной кампании в регионе.

Так по состоянию на 22 июля 2021 в Кемеровской области первую дозу вакцины получили 626 617 человек, двукратно привиты 389 655 человек. По данным Министерства здравоохранения Кузбасса, лидерами по темпам вакцинации стали Ленинск-Кузнецкий, где прививку от коронавируса поставили 83 процента населения от числа, подлежащего вакцинации, Гурьевск, где привились 72 процента сотрудников из обязательного списка и Тяжинский район, где первую аппликацию получили 62 процента работников из разных сфер деятельности.

Кроме того, на этой неделе был установлен и возрастной рекорд: одна из жительниц Кузбасса поставила прививку от коронавирусной инфекции в 99 лет и теперь она является самой старшей привитой жительницей региона. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

- Она у нас в декабре прошлого года перенесла коронавирусную инфекцию. И как только прошло шесть месяцев, она сразу же была вакцинирована. Перенесла она вакцину достаточно хорошо, чувствует себя замечательно. И, естественно, мы желаем ей крепкого здоровья и больше не болеть коронавирусом, - сказала замминистра.

А подхватить эту заразу человек может и после прививки. Что подтверждает и статистика. По данным регионального Минздрава, на 22 июля коронавирусной инфекцией заболели 239 человек из числа поставивших вакцину или 0,04 процента от числа вакцинированных.

- После прививки, организм человека ослаблен, а значит и высок риск заболеть коронавирусом. Для того чтобы выработался иммунитет, должно, как минимум, пройти полтора месяца, - пояснила Оксана Абросова.

Поэтому даже после прививки необходимо соблюдать противоэпидемические требования: носить маску в транспорте, магазинах и других людных местах, и сохранять дистанцию. Однако, даже заболев, привитые переносят болезнь более легко. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации кемеровского ковидария Василий Жданов накануне брифинга заявил журналистам, что в реанимационном отделении, где он работает, не осталось свободных коек. Все госпитализированные – не привитые и болеют тяжело. При этом он подчеркнул, что за все время пандемии в реанимационное отделение ни разу не поступали вакцинированные пациенты.

Поставить прививку легко. На сегодняшний день в регионе работает 311 пунктов вакцинации, из них 136 - мобильных. На вчерашний день в наличии в регионе было порядка 130 тысяч доз вакцины. Большинство из них - «Спутник V».

Однако в прививочных пунктах имеется около 800 доз вакцины «КовиВак» - это буквально единичные дозы по медицинским организациям. На юге Кемеровской области еще можно найти «ЭпиВакКорону», правда, ее осталось менее 100 доз. Однако, по словам Оксаны Абросовой, на следующей неделе в Кузбасс ожидается поставка партия «ЭпиВакКороны» в количестве 3240 доз.